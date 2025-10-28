«КАМАЗ» по пенальти обыграл «Челябинск» в Кубке России

28 октября, 18:43
«КАМАЗ» обыграл «Челябинск» в 6-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:3.
Игра прошла в Челябинске.
Пенальти у «КАМАЗ» в послематчевой серии реализовали Давид Хубаев, Александр Дерюгин, Давид Караев, Георгий Юдинцев.
В следующем раунде команда из Набережных Челнов на своем поле встретится с «Крыльями Советов».
Молодцы, парни! Герои наши! Багаж Ильдара Раушановича работает! Не удалось посмотреть игру из-за работы, но всей душой в этот момент был с командой! Надеюсь, теперь дадим знатный бой самарцам на своём поле!
