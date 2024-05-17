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Сегодня, 10:30

Чепчугов: «Казахи — народ дружелюбный. Алип не хотел столкновения с Торопом»

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Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод в финале пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором травму получил голкипер армейцев Владислав Тороп. Вратарь красно-синих столкнулся в своей штрафной с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

«Казахи — народ дружелюбный. Алип по инерции летел к мячу, он не хотел столкновения. Владислав в том эпизоде играл самоотверженно. Настоящий мужчина! Выздоравливай, молодой рыцарь! Порой приходится преодолевать трудности, чтобы проделать путь к славе.

Почему на замену вышел Владимир Шайхутдинов? Внутри команды лучше знают, кого выпускать в том или ином матче. Возможно, для большинства болельщиков стало неожиданностью, что на поле появился не Игорь Акинфеев. Но решение тренерского штаба не обсуждается. Выручил бы Шайхутдинов в серии пенальти, был бы героем матча. Теперь же ему предстоит усиленно тренироваться. А что касается Акинфеева, Игорь прекрасно знает свое состояние и сам определит, когда завершить блестящую футбольную карьеру», — сказал Чепчугов «СЭ».

У Торопа, который был заменен на 36-й минуте матча, диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Нуралы Алип
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