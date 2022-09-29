Черчесов оценил противостояние «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о противостоянии «Спартака» с «Зенитом» в Кубке страны и новом формате турнира.

— Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят, — говорит Черчесов. — Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за.

— А как вам новый формат Кубка России в целом?

— Чтобы оценить его оценить, нужно довести до конца хотя бы один турнир. И уже потом сделать выводы, проанализировать, возможно, внести какие-то коррективы. Главное, что у федерации есть желание что-то менять в лучшую сторону.

— Медиаклубы в Кубке — это хорошо?

— Тоже что-то новое, подлежащее оценке. Если у них есть возможность играть в таком турнире, то это реклама российского футбола, а для самих участников — шанс себя проявить. Не исключено, что впоследствии кто-то перейдет в команды выше классом.

29.09.2022 | Спартак — Зенит