Черчесов считает, что в суперфинале FONBET Кубка России нет фаворита

Сегодня, 11:31
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением, кто является фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
«Кто фаворит суперфинала Кубка России? Фаворитов нет в таком матче, обе команды хорошо играют в последних матчах, — цитирует ТАСС Черчесова. — Поэтому главное, чтобы зритель заполнил стадион и игра удалась».
Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.