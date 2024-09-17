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Сегодня, 21:30

Черданцев: «Соболеву досталось от болельщиков, но это петербургский юмор, все нормально»

Георгий Черданцев.
Фото Global Look Press
Георгий Черданцев.
Фото Global Look Press
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Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что первый домашний матч нападающего Александра Соболева в качестве игрока «Зенита» можно признать успешным.

Комментатор добавил, что футболисту «досталось от болельщиков «Зенита», но все кричалки активных фанатов произносились с «петербургским юмором», и это нормально».

Ранее трибуны «Газпром Арены» освистали Соболева во время объявления стартовых составов на игру с «Рубином» в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Во время матча сектор фанатов «Зенита», известный как «Вираж», скандировал оскорбления в адрес игрока. Форвард отыграл первый тайм встречи, отдал голевую передачу на Густаво Мантуана и был заменен в перерыве.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки по данным Transfermarkt составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Александр Соболев
ФК Зенит
Георгий Черданцев

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