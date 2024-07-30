Черевченко — о поражении от «Зенита»: «Ошибки были, но это исправимо»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

«Сначала мы оборонялись низким блоком — а как еще можно играть против «Зенита»? Но первые два гола — два стандарта. Тяжело начинать против «Зенита» с 0:2. А так, ребятами я доволен. Молодые здорово сыграли — к ним претензий нет. Ошибки были, но это исправимо. Хорошая молодежь подрастает», — сказал Черевченко.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».