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Кубок России

29 сентября, 17:22

Черевченко рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» со «Спартаком»

Виктория Кравченко

Экс-тренер «Химок» и «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о противостоянии «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

«Должен быть интересный матч. Две команды хорошего уровня. Две столицы. «Спартак» сам по себе команда хорошая. Что московская команда может противопоставить «Зениту»? Тут уже вопрос к тренерскому штабу. Если не дать атакующим игрокам «Зенита» пространство, свободу действий, все будет хорошо», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Начало — в 20.30 (мск).

Последний раз клубы играли друг с другом 4 сентября в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Игорь Черевченко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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