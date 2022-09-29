Черевченко рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» со «Спартаком»

Экс-тренер «Химок» и «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о противостоянии «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России.

«Должен быть интересный матч. Две команды хорошего уровня. Две столицы. «Спартак» сам по себе команда хорошая. Что московская команда может противопоставить «Зениту»? Тут уже вопрос к тренерскому штабу. Если не дать атакующим игрокам «Зенита» пространство, свободу действий, все будет хорошо», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Начало — в 20.30 (мск).

Последний раз клубы играли друг с другом 4 сентября в РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».