Черников, Кривцов и Смолов попали в стартовый состав «Краснодара» на матч против «Тюмени» в Кубке России

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Тюмени». Игра пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16.00 по московскому времени. Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Черников, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов. Запасные: Голиков, Газинский, Кокшаров, Кучугура, Гайворонский, Кистенев, Умников, Ковалевский. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Тюмень» — «Краснодар».