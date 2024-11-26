Черников, Кривцов и Смолов попали в стартовый состав «Краснодара» на матч против «Тюмени» в Кубке России

Сегодня, 15:21
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Тюмени».
Игра пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16.00 по московскому времени.
Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Черников, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.
Запасные: Голиков, Газинский, Кокшаров, Кучугура, Гайворонский, Кистенев, Умников, Ковалевский.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Тюмень» — «Краснодар».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2