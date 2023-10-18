«Черноморец» на своем поле примет «КАМАЗ» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 18 октября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Черноморец» — «КАМАЗ» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Эфир стартует в 18.55 мск.

В последних пяти очных противостояниях команда из Новороссийска одержала победу два раза (1:0, 1:0), клуб из Набережных Челнов был сильнее единожды (3:1). Еще две встречи завершились вничью — 0:0, 1:1.

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