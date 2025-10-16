16 октября, 17:15
«Черноморец» и «Кубань-Холдинг» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» («Труд») в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Черноморец» — «Кубань-Холдинг» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
В предыдущем раунде Кубка России «Черноморец» победил «Астрахань», а «Кубань-Холдинг» на своем пути прошла «Нарт», «Машук-КМВ» и ульяновскую «Волгу».
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.