«Черноморец» и «Кубань-Холдинг» встретятся в матче Кубка России

«Черноморец» и «Кубань-Холдинг» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» («Труд») в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Черноморец» — «Кубань-Холдинг» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

16 октября, 20:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка России «Черноморец» победил «Астрахань», а «Кубань-Холдинг» на своем пути прошла «Нарт», «Машук-КМВ» и ульяновскую «Волгу».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.