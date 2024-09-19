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Кубок России

Сегодня, 19:47

Чернов, Денисов и Виллиан Жозе не сыграют против «Крыльев Советов» в Кубке

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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В пресс-службе «Спартака» назвали игроков, которые не смогут принять участие в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов».

Против самарской команды не сыграют защитники Никита Чернов и Даниил Денисов, а также нападающий Виллиан Жозе.

«Чернов и Виллиан Жозе продолжают восстанавливаться. Также игру пропускает Денисов — у него небольшое повреждение», — заявили в клубе.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится 19 сентября в Москве, начало — в 20:45 по местному времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)

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