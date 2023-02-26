Чернов — об игре против Дзюбы: «Игрок такого качества не может растерять форму за 4 месяца»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» высказался об игре против нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

22 февраля красно-белые выиграли у «Локомотива» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Единственный гол забил хавбек Данил Пруцев.

«Артем — высокий и мощный форвард. Мы не первый раз встречаемся на футбольном поле против друг друга. Он знает мои сильные качества, я знаю его. В целом, главное, что мы ему не дали забить. Игрок такого качества не может растерять свою форму за 4 месяца. Он тренировался индивидуально это время, выполнял хороший объем работы», — сказал Чернов «СЭ».