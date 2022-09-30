Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в 3-м туре Кубка России.

«Все рады! Как может быть иначе? Самый слабый «Зенит» в Москве? Хотел бы все-таки больше отметить нас. «Зенит» старался, играл на победу, но мы сегодня оказались сильнее. Поборется ли «Спартак» за чемпионство? Это был Кубок. Поговорим после чемпионата», — сказал Чернов «СЭ».