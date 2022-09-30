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Чернов — о победе «Спартака»: «Отметил бы нас, а не «Зенит». Все рады!»

Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в 3-м туре Кубка России
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в 3-м туре Кубка России.

«Все рады! Как может быть иначе? Самый слабый «Зенит» в Москве? Хотел бы все-таки больше отметить нас. «Зенит» старался, играл на победу, но мы сегодня оказались сильнее. Поборется ли «Спартак» за чемпионство? Это был Кубок. Поговорим после чемпионата», — сказал Чернов «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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