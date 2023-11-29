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Кубок России

Сегодня, 19:15

Чернов — о поражении «Спартака»: «Тяжело было 60 минут играть в меньшинстве, тем более с «Оренбургом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о причинах поражения команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубок России против «Оренбурга» (0:1).

«Не знаю что не получилось сегодня. Тяжело было 60 минут играть в меньшинстве, тем более с «Оренбургом», который считается больше домашней командой. Они дома проводят совсем другие матчи, чем на выезде. Знали, что будет тяжело, что будет тотальный прессинг с их стороны. К чему готовились, то и получили», — сказал Чернов.

Ответная игра между командами пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится в Москве.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

Никита Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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