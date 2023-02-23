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Сегодня, 12:50

Никита Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России

Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Конечно, очень рад, что выиграли. Здорово, что сезон возобновился с победы, это важно. Мы все бились до последнего, несмотря на погодные условия. Постараемся повторить результат в ответной встрече и сделать все возможное, чтобы выйти в полуфинал Кубка России», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» подопечные Абаскаля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Победный мяч забил Даниил Пруцев.

Ответная встреча состоится 27 февраля на «Открытии Банк Арене», начала матча — 20:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-chernov-vazhno-chto-sezon-vozobnovilsya-s-pobedy-my-bilis-do-poslednego-nesmotrya-na-pogodu/
Никита Чернов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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