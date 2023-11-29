Защитник «Спартака» Чернов: «Искусственный газон повлиял на качество нашей игры»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что искусственный газон в Оренбурге повлиял на качество игры команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубок России с «Оренбургом» (0:1).

— Искусственный газон повлиял на качество нашей игры, — начал Чернов.

— Сначала играли на болоте, потом на снегу, сейчас на пластике. Не задумывались, почему так не везет?

— Общались с ребятами. Следом за нами приезжают другие команды, у них все хорошо. Приезжаем мы, то снег, то еще что-то, — сказал Чернов.

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится на домашнем стадионе «Спартака» в Москве.