«Чертаново» дома обыграло «Сатурн» в Кубке России

Сегодня, 19:50
«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Сатурном» во втором раунде FONBET Пути регионов Кубка России — 3:1.
В составе победителей голы забили Булаи Гатин, Виталий Семенов и Захар Светов. «Сатурн» ответил точным ударом Владислава Лепехина.
В третьем раунде Пути регионов «Чертаново» встретится с «Челябинском».
В параллельном матче «Волгарь» обыграл «Победу» со счетом 3:1. В следующем этапе турнира команда сыграет с «Астраханью».
Еще одним противостоянием стала встреча между «Космосом» и «Сахалином». Коллектив из Долгопрудного оказался сильнее, победив со счетом 2:0.
Далее в Кубке России «Космос» проведет матч с выступающим в медиалиге «Амкалом».