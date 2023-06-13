Червиченко: «Главный фактор победы ЦСКА в финале Кубка — Акинфеев. На фоне него Агкацев грустно смотрелся»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о суперфинале FONBET Кубка России.

«Я хотел, чтобы выиграл «Краснодар». Но получилось так, как получилось. Главный фактор победы ЦСКА — Акинфеев. На фоне Акинфеева в серии пенальти грустно смотрелся Агкацев. Со стороны «Краснодара» присутствовала тренерская ошибка, потому что на серию пенальти не выпустили Сафонова. У Матвея больше опыта. В этой серии «Краснодар» проиграл из-за неопытности Агкацева. Но все молодцы. Первые 20 минут на «Краснодар» было жалко смотреть: они вышли испуганными, скомканными и зажатыми», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

ЦСКА в восьмой раз в истории стал обладателями FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).