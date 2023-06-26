Червиченко назвал самую сложную группу в FONBET Кубке России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал самую сложную группу в FONBET Кубке России-2023/24.

«Жуткая группа, где сыграют «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Остальные группы для лидеров чемпионата проходные. У ЦСКА там вообще дармовая группа. Жеребьевка была независимой и честной, но оказалось, что не все в равных условиях. В группе D может получиться так, что «Спартак» или «Динамо» не пойдут ни по Пути РПЛ, ни по Пути регионов. Территория смерти», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В группу D попали: «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН».

Кубок России по футболу будет разыгран в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.