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Кубок России

Сегодня, 16:13

Андрей Червиченко: «С таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» (4:2).

«По матчу «Спартак» — «Локомотив» могу сказать, что с таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России. Минимум три результативных решения было в пользу «Спартака», — приводит Sport24 слова Червиченко.

«Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-chervichenko-s-takim-sudeystvom-spartak-tochno-smozhet-vyigrat-kubok-rossii
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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