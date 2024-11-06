Чистяков заявил, что не согласен с желтой карточкой в матче с «Ахматом»

6 ноября, 23:20
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал заработанную им желтую карточку в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом».
— Согласен ли с решением судьи по желтой карточке? Не согласен. Игра в мяч была чисто. Замена в перерыве? Думаю, это было из-за желтой карточки. По здоровью — хорошо себя чувствовал.
В среду, 6 ноября, «Зенит» на своем поле разгромил «Ахмат» со счетом 3:0. Судья показал желтую карточку Чистякову на 41-й минуте встречи. В перерыве 30-летний футболист был заменен на Вячеслава Караваева.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2