Гафин: «Санкт-Петербург был основан москвичом, с уважением относимся ко всем клубам»

Сегодня, 20:01
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России против «Зенита».
Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев пошутил в отношении «Спартака» и ЦСКА.
— Впереди очная игра против «Зенита». Нет ли желания ответить команде из Санкт-Петербурга за москвичей?
— Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был основан москвичом, не хочется обижать такой город, — сказал Гафин.