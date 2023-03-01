Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:1).

— Как вам матч? Что не получилось?

— Не получилось выиграть с нужным счетом. В первом тайме концентрации не хватало, выпадали игроки. Во втором — собрались. К сожалению, не хватило. Но нужно было играть более концентрированно и в первом матче, и в начале второй встречи. Сами виноваты. Переходим в нижнюю часть турнира.

— В нижней части сетки «Зенит». Хотелось бы вам сразу с ним встретится или ближе к финалу?

— Мы об этом не думали. Скоро будет жеребьевка, посмотрим.

Первая встреча этих команд завершилась победой самарской команды со счетом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей «Крылья» прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.