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Кубок России

Сегодня, 20:39

Гафин — о победе над «Зенитом»: «Сегодня «Динамо» показало одну из лучших игр в сезоне»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочется поблагодарить зрителей, которые пришли в такой морозный день. Надеюсь, они получили удовольствие от сегодняшнего футбола. Сегодня наша команда показала одну из лучших игр в сезоне. Мы показали мастерство и характер. Карраскаль? Надо пересмотреть повтор», — сказал Гафин.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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