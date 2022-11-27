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Сегодня, 16:24

Гафин: «Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе первое место в группе»

Алина Савинова
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выход московской команды в плей-офф пути РПЛ.

— Мы довольны, что вышли с первого места. Посмотрим, куда попадем дальше. Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе первое место в группе. Это немаловажно с учетом того, как у нас развивалась борьба в этой группе. Следили за матчем соперников, но не так, чтобы очень пристально. В первую очередь следили за своей игрой.

— Как можете оценить реформу Кубка? Пошло ли это на пользу команде?

— Да, с тем учетом, что мы должны были ли играть в еврокубках. У нас в команде больше 20 футболистов основного состава, которым нужны игры. В этом плане формат Кубка себя показывает как очень полезный.

— Параллельно идут матчи чемпионата мира. Может это как-то сказалось на посещаемости?

— Не думаю, что матч Япония — Коста-Рика и Бельгия — Марокко существенно перевесили тот факт, что у нас началась холодная зима и матч начался в 14:00.

— Правильно было ставить матчи Кубка параллельно с матчами ЧМ?

— Да, если вы посмотрите на сетку чемпионата мира, когда играть? В 9 утра тоже не вариант.

«Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России (1:0) и, заняв первое место в турнирной таблице группы С (10 очков), вышла в плей-офф пути РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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