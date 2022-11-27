Гафин: «Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе первое место в группе»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выход московской команды в плей-офф пути РПЛ.

— Мы довольны, что вышли с первого места. Посмотрим, куда попадем дальше. Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе первое место в группе. Это немаловажно с учетом того, как у нас развивалась борьба в этой группе. Следили за матчем соперников, но не так, чтобы очень пристально. В первую очередь следили за своей игрой.

— Как можете оценить реформу Кубка? Пошло ли это на пользу команде?

— Да, с тем учетом, что мы должны были ли играть в еврокубках. У нас в команде больше 20 футболистов основного состава, которым нужны игры. В этом плане формат Кубка себя показывает как очень полезный.

— Параллельно идут матчи чемпионата мира. Может это как-то сказалось на посещаемости?

— Не думаю, что матч Япония — Коста-Рика и Бельгия — Марокко существенно перевесили тот факт, что у нас началась холодная зима и матч начался в 14:00.

— Правильно было ставить матчи Кубка параллельно с матчами ЧМ?

— Да, если вы посмотрите на сетку чемпионата мира, когда играть? В 9 утра тоже не вариант.

«Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России (1:0) и, заняв первое место в турнирной таблице группы С (10 очков), вышла в плей-офф пути РПЛ.