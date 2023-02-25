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Кубок России

Сегодня, 17:30

Что может грозить «Волге» за брошенный в Вендела банан

Вендел в матче с &amp;quot;Волгой&amp;quot;.
Фото ФК «Зенит»
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Ульяновской «Волге» за инцидент в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3) грозит наказание в соответствии с пунктом 2 статьи 121 «Дискриминация и расизм, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики» дисциплинарного регламента РФС.

В концовке встречи в сторону уходящего с поля после замены бразильского футболиста гостей Вендела с трибун был брошен банан.

В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

Пункт 2 статьи 121 дисциплинарного регламента гласит: «В случае совершения зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе — виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) снятием 3 (трех) очков».

Сумма штрафа в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к дисциплинарному регламенту может составить от 200 000 до 2 000 000 рублей.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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