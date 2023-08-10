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Кубок России

Сегодня, 14:17

Чухлов раскритиковал тренеров команд РПЛ за отношение к FONBET Кубку России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал тренеров команд РПЛ за отношение к FONBET Кубку России.

«Я не знаю, почему у профессионалов, у тренеров такое отношение к Кубку России. С чего они взяли, что это не самый важный турнир. Как может профессиональный тренер так говорить о турнире?! Они профессионалы: должны заставлять игроков играть в футбол. Не тренера задача определять, какой второсортный турнир, а какой нет. Мы же не обсуждаем: есть ли второсортные футболисты или нет? Кубок сделали более расширенный, начали привлекать больше команд. Этот турнир всегда был почетным, особенно в советское время. Теперь, видимо, у руководства клубов и тренерских штабов идет такая установка, они не заинтересованы в данном турнире. Хотя есть премиальные за победу, коммерческая основа, а сам Кубок России заменяет еврокубки. Составы должны быть привлекательными для болельщиков, чтобы было интересно смотреть. А потом они говорят: футболисты еще не сыгрались. А где им тогда сыгрываться? Чемпионат только начался, а они, бедные, все устали», — приводит слова Чухлова Legalbet.

Действующим победителем FONBET Кубка России является московский ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/chuhlov-o-kubke-rossii-ne-trenera-zadacha-opredelyat/
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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