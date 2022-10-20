Чурич — о победе над ЦСКА: «Где-то нам повезло, но это футбол»

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в Кубке России. Игрок забил единственный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 11-й минуте.

«Мы работали хорошо перед этим матчем. Я рад, что мне удалось забить гол, это было тяжело. Буду и дальше продолжать забивать. Обе игры с ЦСКА, в которых мы победили, были тяжелыми. Где-то нам повезло, но это футбол. Что говорил тренер перед игрой? Больше обороняться», — приводит «РБ Спорт» слова Чурича.

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.