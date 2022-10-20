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Сегодня, 02:42

Чурич — о победе над ЦСКА: «Где-то нам повезло, но это футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в Кубке России. Игрок забил единственный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 11-й минуте.

«Мы работали хорошо перед этим матчем. Я рад, что мне удалось забить гол, это было тяжело. Буду и дальше продолжать забивать. Обе игры с ЦСКА, в которых мы победили, были тяжелыми. Где-то нам повезло, но это футбол. Что говорил тренер перед игрой? Больше обороняться», — приводит «РБ Спорт» слова Чурича.

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mario-churich-pobeda-nad-tsska-gde-to-nam-povezlo-no-e-to-futbol/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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