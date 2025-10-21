ЦСКА и «Акрон» встречаются в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начинается в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча москвичей и тольяттинцев. Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Первая встреча команд в группе Кубка в сезоне-2025/26 состоялась 12 августа и завершилась победой «Акрона» по пенальти (1:1, 5:4).