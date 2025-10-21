Видео
21 октября, 22:28

ЦСКА обыграл «Акрон» и стал победителем группы Кубка России, тольяттинцы вылетели из турнира

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА победил «Акрон» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле одержал победу над «Акроном» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

Победу армейцам принесли голы Артема Шуманского (45-я минута), Матвея Кисляка (78-я) и Алеррандро (82-я). Оба гола гостей с пенальти забил Беншимол на 65-й и 90+8-й минутах.

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Акрон
180

  • Russpiel

    "По мнению членов комиссии, в моменте на 90+5-й минуте игры защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем."

    31.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вопрос в другом. Все видели что ушёл. Почему на ВАР пропустили?! Это же полный зашквар! Неужели взяточники на ВАРе?!

    22.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мне кажется, что ты с Говнярки! Я тебя видел в Нахичевани!

    22.10.2025

  • Капитон Матроскин

    :joy::rofl::joy::rofl:

    22.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Ну ты то вроде адекватным всегда был, но один пеналь точно заслуженный был, а второй 50 на 50. Я как и ты с рождения за КССС, но я за честность и объективность.

    22.10.2025

  • ladafan

    подумай на досуге о себе, прежде чем про других рассуждать. А в конкретном случае просто беда, если не понимаешь( именно не понимаешь, так как судя по всему не дано) элементарных правил футбола.

    22.10.2025

  • ladafan

    слушай тормоз!!! там черным по белому написано, что не только от этого, а от действий обоих игроков. На что ты способен в этом диспуте, так это только выборочно ответ читать

    22.10.2025

  • vladmad_75

    Ехх, придется всё-таки со Спартаком играть. Ну да ладно. И так надежды на Акрон было мало )

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Кому дано видеть - тот видел, что мяч проекцией был в поле. Кому не дано даже смотреть - тому что-то мерещится якобы "четко видное".

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Отнюдь не якобы "в пользу гола". А по первоначальному решению судьи матча.

    22.10.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА с ПОБЕДОЙ. Но состав зимой-нужно укреплять-однозначно Владиславу-уверенности и быть поспокойнее-а то как-то тревожно за наши ворота Первый наш гол-50/50 имхо

    22.10.2025

  • aug081266

    Был один повтор из-за ворот на котором всё не так однозначно...А спорные моменты решаются в пользу гола...

    22.10.2025

  • aug081266

    Russpiel,меня больше позабавила его фраза в пользу Беншимола ,,ну ему же надо было куда-то поставить ногу"...Если уж ,,футбольные эксперты" несут такой бред то чего ждать от ladafanов?...

    22.10.2025

  • aug081266

    То есть,степень нарушения зависит от того ,,куда и как бежал игрок"?...И ты с такой идиотской демагогией учишь других правилам игры?...Всего хорошего,я уже убедился в бесполезности диспута...

    22.10.2025

  • RSMsouth

    К ЗПРФ добавился КПРС . Карась - ну далее по схеме . Такое шоу с первой пенкой - как будто после пенки Ахмата в ворота Динамо решили кто легче поставит . ЦСКА молодцы , Дзюба - ну далее по схеме )

    22.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    После матча с локо всех стресс охватил! или тебя не охватил? не за ЦСКА? А что на ветке ЦСКА сидеть.

    22.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ну как бы там тоже вопросы есть - камеры вдоль по линии нам не показали, с экрана было ощущение, что мяч ушел. Но блин, техника с 1970-го уже должна бы шагнуть вперед!

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Так Спартак уже вышел в следующий круг и игра не имела значение. Где-то надо давать игровую практику тем, кто много сидит на лавке (особенно это касается вратарей). И ты путаешь дубль и игроков замены. Кто начинает матчи на лавке, это не дубль - они должны в любой момент быть готовы выйти в матче. Посмотри что будет в следующих играх - чем дальше клубы идут по сетке, тем важнее становятся матчи.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Надоело, последний пост пишу. Спартак, сегодня. Илья Помазун Александр Джику (Кристофер Ву) Егор Гузиев Александр Добродицкий Наиль Умяров (Даниил Денисов) Кристофер Мартинс Игорь Дмитриев Илья Самошников Маркиньос (Даниил Хлусевич) Никита Массалыга Антон Заболотный .............. Ну, расскажи мне Массалыгу, Заболотного, Самошникова, Дмитриева, Хлусевича, Помазуна, а особенно про Добродицкого и Гузиева!!!

    22.10.2025

  • Афоня

    Это не мой участок.

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Никакими дублёрами не играют. Если пару игроков отдыхают, или их выпускают на замену, это не дублёры.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Так в кубке нет игр с сильными соперниками, все играют дублерами. Ростов даже прошлогодний финал пути регионов (выигранный, между прочим!) играл смешанным составом со Спартаком!!!! О чем ты вообще пишешь?

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Когда я говорил реклама, то и имел первые два пункта. А трансферы отдельной строкой это только продажа. А трансферы на покупку игроков это в строке зарплата. Первые два пункта это чистый доход. А вот что-бы продать игрока, в него нужно вложить кучу денег изначально и что будет на круг, тут уже хорошо если выйти в плюс. Но, вообще, разговор был о нужности ли не нужности игр с сильными соперниками.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Вот тебе ответ, но чужими устами. Valekka несколько секунд назад Левый первый гол ЦСКА и,как компенсация - левый первый пенальти.

    22.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Давненько не приходилось видеть такого цирка (с конями) с пенальти. Кажется, по нынешним правилам выдумывают пендали из чего угодно, но чтобы такие!

    22.10.2025

  • SuperDennis

    там Спартак выиграл без Станковича...... Даааа? Правда? А кто же там у них на скамейке сидел весь матч с красной мордой? Судью не посылал, держался. Ты матч то смотрел, Афоня?

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Не пойму, ты к чему придираешься? К формату Кубка или к тому, что он не нужен? Или тебя ничего не устраивает и ничего не нужно?

    22.10.2025

  • Zakhar Romanov

    Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!

    22.10.2025

  • Олег Каноков

    Доходы от телевидения и продажи коммерческих прав на различных турнирах. Расходы составят чуть меньшую сумму - 64,2 миллиона. Отдельно отмечается, что в данный проект не включены возможные доходы и расходы на будущие трансферы. Полностью проект бюджета ПФК ЦСКА выглядит так: Доходы - 64 286 000 От ТВ и коммерческих прав в различных турнирах - 13 821 000 От спонсорства и рекламы - 23 251 000 От трансферов - 21 019 000 От коммерческой деятельности - 6 195 000 Расходы - 64 118 000 Зарплата и премии - 31 867 000 Налоги - 3 800 000 Расходы на участие в соревнованиях - 2 740 000 Организация тренировочного процесса - 4 631 000 Расходы на ДЮСШ - 3 044 000 Административные и коммерческие расходы - 1 850 000 Расходы на трансферы - 16 186 000 Профицит бюджета - 168 000

    22.10.2025

  • SuperDennis

    ...............Просто изначально Кубок, как второй по рангу приз............. А почему он второй по значимости, кто так решил? Вот взять, например, Уэльс. У них никакого чемпионата в истории не было, профклубы играли в низших лигах Англии. А кубок был, его обладатель попадал в еврокубки. .......Сейчас довабавили группы, что-бы у клубов было столько же матчей, как до санкций........... У команд, не участвовавших в еврокубках, сколько матчей было? Зачем им этот кубок в его ныненшнем формате? Теперь в нем все номер отбывают, наигрывают дублеров и молодежь! Посмотри на состав Спартака и ЦСКА - сплошные дублеры и футболисты с недостатком практики! Завтра таким же составом будет Ростов играть с Пари НН.

    22.10.2025

  • oiv1vio

    У тебя есть смета расходов и доходов хоть одного клуба?

    22.10.2025

  • oiv1vio

    У вас есть калькуляция по доходам и расходам клубов? Нет. У меня тоже нет. Но, явно, что первая статья дохода это от рекламы. А перепродажа игроков, это как рулетка - то выиграешь, то проиграешь, так как если один игрок за сезон "выстрелит" и его продашь за большие деньги, то это уже хорошо. Вот, Кисляка хотят купить, но, ЦСКА не спешит продавать, так как если всех продать, то окажешься на дне. А ведь клубы постоянно покупают игроков, которые не оправдывают ожидания, то есть теряют деньги.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Это не мизирные доходы, а основные. ........ Везде, кроме России. Ты как вчера родился. Или прикалываешься?

    22.10.2025

  • Афоня

    Сорян, ребят, там Спартак выиграл без Станковича. Есть сопка? Хочу показать её Флику или Хаби Алонсо.

    22.10.2025

  • Топотун

    Калека, включи вотсап !

    22.10.2025

  • Олег Каноков

    Основные доходы?Перечисленное вами-на семечки.Уж извините.Вливания владельцев,перепродажи игроков,вот основные доходы.Реклама-мизер,билеты-тем паче.)

    22.10.2025

  • Valekka

    Левый первый гол ЦСКА и,как компенсация - левый первый пенальти.Игрой это действо назвать нельзя : резерв ты или нет,но деньги тебе платят,как профессиональному игроку высокого уровня.А игра ЦСКА до 70-й минуты-уровня заводской команды!!! Кисляк,Круговой,Обляков против вставшего Акрона-это круто,но Уставшие по сезону эти же лица от кого будут помощь получать? От Верде,Руиса ,Поповича и Вильягры?!

    22.10.2025

  • ladafan

    а вот тут уже будет зависеть от игрового момента, как и куда бежал игрок с мячом, в какой момент была ного поставлена. Конкретно в этом моменте при поставленной ноге на газон , пенки бы не было.

    22.10.2025

  • Топотун

    ОУКБ и ОУЖС !

    22.10.2025

  • Топотун

    Пингвин 0,75 л, надо Топу вместо Торопа !

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Это не мизирные доходы, а основные. По твоему получается, что можно играть без зрителей и рекламы и накакой разницы не будет. Вот это и есть махровый бред.

    22.10.2025

  • Топотун

    Не гони на Пенниса, он прав!

    22.10.2025

  • Топотун

    Пеннис, почему вотсап не работает?

    22.10.2025

  • oiv1vio

    Связь та, что Кубок это просто другое название и формат может быть любой. В России есть Чемпионат. Другое соревнование называют Кубком, что-бы отличать одно от другого. Просто изначально Кубок, как второй по рангу приз, разыгрывался на выбывание, так как два параллельных одинаковых по формату турнира смотрелось бы странно. Сейчас довабавили группы, что-бы у клубов было столько же матчей, как до санкций. И что ты так привязался к этим групам? Дальше будут игры уже на выбывание.

    22.10.2025

  • Dolphin75

    Поймал себя на мысли, что не хотелось бы видеть в составе Абдулкадырова и Торопа. Оба парня когда-то производили хорошее впечатление, но времена те давно прошли. Один пенальти привозит, другой пасы соперникам раздает. Пора заканчивать с этими экспериментами, они не удались. Оба

    22.10.2025

  • Олег Каноков

    Целиком и полностью!

    21.10.2025

  • aug081266

    ladafan,а если игрок бежит с мячем а обороняющийся перед его ногой ставит ногу на газон и нападающий спотыкается и падает это уже не нарушение,так как НОГА НА ГАЗОНЕ?...

    21.10.2025

  • SuperDennis

    А после матча с Локомотивом ты этот свой постулат писал или в запой с горя свалил? Видать, отпустило.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    2-1 справедливый счет, согласен?)))

    21.10.2025

  • SuperDennis

    oiv1vio, какая связь с кубком России и какой смысл того, что ты написал? Ты меня всё больше разочаровываешь своими постами.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Второй пеналь точно был по теме., да и первый НАШ гол из-за лицевой.... Так что надо признавать ошибки не только в чужую сторону... По мне - 2-1 победили.

    21.10.2025

  • SuperDennis

    Что за чушь? Просто махровый бред! Кто в РПЛ реально зарабатывает с проданных билетов и рекламы????? Назови хоть один клуб. Это мизерные доходы, их не хватит на з/п 5 игрокам из 50 в каждом клубе. Не считая самых разных других расходов. А про повышение мастерства в кубке, где все играют дублерами - это вообще смешно!

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Ну дак а я о чём?)

    21.10.2025

  • zg

    Надо все четко прописать и этому следовать,всего то!)

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    левый и был за левый гол. по мне все -често стало после 1-1)

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Стоп, ты меня совсем сбил)))) первый пеналь я видел - он был справедливостью за наш гол из-за офсайда! 1-1 Второй гол на 96-й минуте? Ну считаю скорее был, чем не был...

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Бывает.)Вот первый и был левый,имхо.Пересмотри.)

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    а, я как раз в туалет отходил))))) первый нам - не видел))) сорян))

    21.10.2025

  • Russpiel

    Там Карасёв высматривал. А ему надо было показать свою значимость - выдать что-то необычное, найти сантиметр.

    21.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    ЦВБП!!!!!!!!

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Вообще-то две.Счёт 3:2.) "Оба гола гостей с пенальти забил Беншимол на 65-й и 90+8-й минутах."

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Вот, все говорят "чемпионат мира по футболу", но официально он называется FIFA World Cup. Как видишь на самом деле это Кубок. Так что как организатор турнира считает, такой формат и выбирает.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Олегыч, ты аккуратнее там в Ниццах))) пенка была одна))) и та в наши ворота, и после финалього свистка))))))))))

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Две пенки было.Одна левая,вторая по-делу.имхо

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Возможно я не весь матч смотрел, но пеналь видел лишь один) Зато поржал в исполнении нашего бывшего - Пенки Спартака - прям ржака ....

    21.10.2025

  • ladafan

    первый пункт прям золото))) ты реально не догоняешь, если б это работало, то пенальти бы ВАЩЕ не было никогда, ну практически никогда. По второму пункту уже три раза отвечал, разница в том - у кого мяч, кто атакует

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Пукальщик , ты на все 100 дилетант. Ушел бы подальше .. от футбола.

    21.10.2025

  • oiv1vio

    "профессионал" сел в лужу

    21.10.2025

  • Dolphin75

    Какой частью тела ты понимаешь, что мяч проекцией в поле?

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Отсудил далеко не одну сотню футбольных матчей. В прошлое воскресенье так-же. Поле и футбол вижу, а не смотрю со стороны, как дилетантики массовочные.

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    За первую.По мне-левую.

    21.10.2025

  • SuperDennis

    Формула кубка, конечно, суперидиотская! Две команды могут встретиться друг с другом до 5 (!) раз. Два раза в группе. Потом два раза в пути РПЛ, а потом вылетевшая ранее из этой пары команда, продолжив выигрывать в пути регионов, может снова нарваться на ту же команду, допустим, победившую в финале пути РПЛ. Идиотизм! Кубок он для того и кубок, чтобы команды оттуда вылетали, а не играли друг с другом до одури!

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Играть с маститыми клубами это и повышение мастерства и дополнительный доход для куба за счёт проданных билетов и рекламы. А кто так не считает, тому лучше не играть в РПЛ, а где-нибудь во второй лиге.

    21.10.2025

  • knight templar

    Все ОК. Заняли нужное место и вышли на дагов в плей-офф. А локо пусть поупирается с свинтаком.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Ты про финальную? ну, опять же, не соглашусь - 60% что за пенку.... Ну это имхо...

    21.10.2025

  • Russpiel

    1) действие уже без мяча, который вышел из игрового расстояния у нападающего 2) движение навстречу было у нападающего, и у защитника. Непонятно с чего один из них должен быть правее, не имея уже мяча под ногой.

    21.10.2025

  • Dolphin75

    Спирт, ты с вертолёта смотрел?)

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантикам в массовочке талдычь. Не лезь на фиг - к профессионалу.

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Прав на все 100,мяч ушёл.И нам потом левую пенку влепили.

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Это откуда такая аксиома взялась? Кто как считает правильным, тот такой формат и выбирает. Вот, все говорят "чемпионат мира по футболу", но официально он называется FIFA World Cup. Как видишь на самом деле это Кубок.

    21.10.2025

  • ladafan

    да что ж ты долгий то такой)) один совершает действие с мячом, другой обороняется сыграв немного неаккуратно, все. Движение ноги было навстречу? было! Не успел ее на газон поставить - не успел! все

    21.10.2025

  • Russpiel

    Выбрал - Беншимол неосторожно разворачивался уже без мяча и заехал ногой по ноге Виктора. Устроит? Коль обоюдное движение не видишь.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Олегыч, я не прав? Разве мяч не ушел?)) Просто после этого левого гола я сразу ждал ответку кармы, и она и прилетела...

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты якобы увидел чего не было. Мяч проекцией был в поле.

    21.10.2025

  • ladafan

    ну то есть решил до конца докопаться)))) Выбирай любой пункт из правил-------------- -удар или попытка ударить соперника ногой; - подножка или попытка сделать сопернику подножку; - прыжок на соперника; - атака соперника.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Потому, что нормальный Кубок проводится по кубковой системе, с выбыванием после каждого раунда Кубка.

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Привет,Капитон!Всё лютуешь?)

    21.10.2025

  • Russpiel

    в этих формулировках 'не успели оба' - движения ногами были одновременными навстречу друг другу. Обычный стык, каких сотни в играх. Может это нападающий 'задел', не приходило в голову?

    21.10.2025

  • oiv1vio

    :face_with_raised_eyebrow:А почему "негр" это не толерантно? Всегда в России и во всём мире слово негр только обозначало человека негороидной рассы. Словосочетание "негроидная расса" никто не называет оскорблением и оно официальное. И вдруг в США негры решили, что слово негр это ругательство и теперь мы, в России, должны по ихним понятиям жить, управлять страной и даже говорить.

    21.10.2025

  • SuperDennis

    oiv1vio, с этой формулой кубка вообще не понятно, по какой сетке выгоднее двигаться, чтобы выграть Кубок. Потому что в сетке регионов соперники проще. Ростов в прошлом году шел практически до конца в пути РПЛ, потратил кучу сил на игры с грандами, а стоило ли?

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Ну,так-то я весьма не молод,это правило знаю.)Спасибо за напоминание.)+

    21.10.2025

  • ladafan

    да хоть на три метра))) ногой задел- задел! Не успел немного поставить - не успел. Все ведь элементарно

    21.10.2025

  • Russpiel

    Ну, то есть правила, которое нарушил Виктор, нтак тут и не будет приведено.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Только я увидел, что мяч ушел за лицевую? Прям интересно... Я вот за ЦСКА, но мне не надо такое судейство!!!

    21.10.2025

  • ladafan

    японский бок))) в футболе огромная разница между нога на газоне и в воздухе( хоть два см хоть 1,5))) В данном моменте - она находилась в воздухе.

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Кто хочет выиграть Кубок, да и вообще, кто считает себя топ-клубом, должен не высчитывать соперника, а выигрывать и играть на кого выходит.

    21.10.2025

  • Xaris

    Мяч ушел,это было четко видно. Как можно было засчитывать гол?

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Негр - это человек с черным цветом кожи не более того, и никаго оскорбительного подтекста! Не надо тут конспирологией заниматься! А пенали левые! Остаюсь при своем мнении! Подобные действия ВАР - дискредитация футбола как соревновательного процесса, это касается не только сегодняшней игры...Подобные вещи с засильем высосанных из пальца пеналей уже задолбали всех! Лучше вообще проводить игры без ВАР, скандалов точно меньше будет.

    21.10.2025

  • oiv1vio

    Тогда везде, где есть группы, это ипнутые форматы.

    21.10.2025

  • Russpiel

    мяч на метр вбок уже укатился. Беншимол задом махнул ногой на пустом месте, разворачиваясь. По амплитуде намного шире, чем Виктор, сделавший полушаг вперёд. Кто вызвал столкновение в ногах? А?

    21.10.2025

  • ну я

    ты туда устраиваться ходил? почему не взяли? эталон вроде...

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Мой поход в музей одноклеточных на этапе диалога с тобой завершен, дальше с имфузорией или с туфелькой - решай сам, кто ближе.

    21.10.2025

  • Russpiel

    может всё же правило огласите?

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Не читал,работал.)Так и есть.

    21.10.2025

  • resifi

    Всех армейцев с победой!!! Коротко: резерва у нас нет, судейство просто клоунада!

    21.10.2025

  • Игорь Г

    Такое впечатление, что на вар сидят пьяные судьи. Скоро будет не футбол, а пенальтибол. Не футболисты, а артисты.

    21.10.2025

  • oiv1vio

    А почему недо-кубок?

    21.10.2025

  • ladafan

    и тут правило есть- он совершал действие с мячом

    21.10.2025

  • SuperDennis

    Я же это сегодня и написал..... /// SuperDennis 6 часов назад Тут ещё совсем не понятно, на кого нарваться Локо и армейцам хуже, на Спартак (съездить в другой район Москвы) или на Махачкалу (мало того, что соперник неприятный, так ещё перелет и игра на рыхлом кочковатом поле в Каспийске)...

    21.10.2025

  • ladafan

    было там 2см до травы или нет.

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Тем более, обратите внимание, нога игрока "Акрона" оказалась сверху на ступне Виктора! Фол в атаке тогда уж или обоюдка!

    21.10.2025

  • Russpiel

    какие такие?

    21.10.2025

  • ну я

    есть у меня много слов таким как ты... но до твоего днищенского уровня опускаться не буду...

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Так себе играть с ними...)

    21.10.2025

  • ladafan

    так в том то и дело и это очень важно. Такие правила

    21.10.2025

  • SuperDennis

    Для галочки. Ну такой ипанутый формат кубка, что поделаешь!

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Димыч, привет! Я прям разочаровываюсь в людях... день ото дня))) ТокТрам - вроде норм чел был... а оказался - @@@@@@ - стыдно, что болеет он за ту же команду, что и я...

    21.10.2025

  • Rudrik31

    ну он вообще... про него и говорить нечего)

    21.10.2025

  • Гончар

    Ты так не нервничай,спокойней надо.Да и не толерантен,что значит" негр".Тем более что я не болею за акрон,так что можешь показать их игрокам 10кк.

    21.10.2025

  • Russpiel

    это не имеет значения, было там 2 см до травы, или уже на ней. Ноги надо куда-то ставить. Они и ставили. Это не нарушение ни с чьей стороны.

    21.10.2025

  • Dolphin75

    Наоборот, сегодня именно скамейка спасла матч))

    21.10.2025

  • Rudrik31

    Сразу видно не смотрел игру!)) люди со скамейки вышли и сделали результат))))

    21.10.2025

  • SuperDennis

    Армейцев с выходом на Махачкалу! Заслужили, уверенная победа!

    21.10.2025

  • ladafan

    пытаясь поставить! в момент столкновения они были не на газоне

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Не было там оснований ни для одного из этих пеналей! А вот негру из "Акрона" за излишний "артистизм" надо было впаять две ЖК с переходом в удаление, чтобы впредь неповадно было такие подленькие приемчики использовать! "Спецам" на ВАР позор, гнать их в шею!

    21.10.2025

  • igost

    Нет уж, пусть помучаются

    21.10.2025

  • Russpiel

    Что там Лапочкин комментирует? И он судьёй был? Два игрока делают шаги, ставя ноги на газон, и слегка сталкиваются ими. Обычный момент. Почему один из них нарушитель?

    21.10.2025

  • Dolphin75

    Михал Михалыч наверняка на пресс-конференцию сходить очень хочет)

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    знаю я, спасибо.

    21.10.2025

  • Стрелец 63

    Ну, уж не бредятее вашего Спартаку, согласись. А так... С победой, конечно. Удачи!

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Факт, к сожалению, очевидный! Дали шанс молодежи, а они пешком ходили, быстрей всех до выхода Кисляка, Облякова и Кругового двигался Мойзес!

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    ТокТраму - позор тебе, как фанату ЦСКА лайкать такое @мо, как "ну я", который пишет про то, что мы только на Карасе вылезаем, хотя сегодня явно первый гол был защитан ошибачно или по заказу (фу).

    21.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Он сам хотел. Челюсть его встроил в схему, Богданыч такого не видел. Круг нашел своего тренера, возможно. Играет, а не лавку полирует.

    21.10.2025

  • 4rfv5tgb

    разве что личную стату набивать

    21.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Акрон разгрузил историю. Не до КР.

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Игру то смотрел? А может пять пеналей тебе надо? Или шесть? Оба левые! И негру вашему две ЖК с переходом в КК надо было дать за "страдания" на траве!

    21.10.2025

  • Dolphin75

    Локомотив и Балтика на поле могут не выходить. Зачем?

    21.10.2025

  • 4rfv5tgb

    ну Попович отметился голевым пасом, а Руис, Верде и Вильягра вообще ничего не показали

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    И два левых пеналя в одной игре в наши ворота, тоже впервые! Спартачи теперь удовлетворены наверное!

    21.10.2025

  • diskmen

    У Алвеса травма

    21.10.2025

  • ladafan

    да не, ты написал выше-а вот если б вам.... так вам уже было

    21.10.2025

  • Гончар

    Пенальти все по делу,да и ещё один надо было поставить.Но судья судил в пользу цска.

    21.10.2025

  • Як Цидрак

    По первому голу - мы никогда не узнаем, вышел мяч за линию или нет. По игре - второй состав даже не сырой, а чисто непонятно, как эти все Верде и Руисы у нас появились, ну и вишенка это тугая медленная телега под напутствием чучела тренера Спринта Вильягра, это капец какая жопа, а не футболист. Тяжко нам будет одной обоймой.

    21.10.2025

  • ladafan

    еще вот забавный момент, пол матча комментаторы обсуждали, что при падении попал в бровь и никто ни разу упомянул, что в начале толкнул в спину

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Кто о чем, а лысый - о расческе...

    21.10.2025

  • ну я

    ааа, у нас теперь так судят? а если вдруг экс признает ошибку во втором круге, то пенальти на следующий сезон перенесут?

    21.10.2025

  • aug081266

    ВАР нужно отменять...Футбол превратился в игру ,,найди пенальти и позови главного к монитору"... Всех армейцев с победой.Основа у нас хорошая,резервисты никакие...

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Вам два пеналя левых подарили, это то как?

    21.10.2025

  • Гончар

    Так то сыграли вничью.Если бы не первый мяч забитый после того как вышел за пределы поля.Но на вар, ручной гинеровский карась.

    21.10.2025

  • TokTram_

    Достойных восьми-девяти одновременно - нет. Несыгранный состав. Но каждый способен войти в игру основы на замену - и не сломать игру. Вышли Круг, Кислый, Аллерандро, Ваня - но часть же молодых осталась и играли с ними вполне сильно. Вопрос сильных индивидуальностей.

    21.10.2025

  • diskmen

    Только с выходом основных футболистов ЦСКА стал напоминать самого себя.Первый тайм напоминал непонимания, что делать и кому давать.Да,резерв у АРмейцев явно не тянет .Ждём Акинфеева и Мусаева.Тороп сегодня опять играл с ляпами.

    21.10.2025

  • ladafan

    касание было? нога нападающего была ближе чем мяч?

    21.10.2025

  • ladafan

    ну в чемпионате кстати левый пеналь вы уже нам забили, а в свои не получили. Сам эск признал)))

    21.10.2025

  • ну я

    я всё уже сказал. это даже не легковесный пенальти - это бред

    21.10.2025

  • ladafan

    зачем? нет! я говорю как есть,- это не очевидные пенальти, но касание было в обоих случаях. Вот сейчас Абдулкадыров говорит- Я в мяч сыграл!!! И ведь не важно, что через ногу, тут ведь элементарно, нога была к нему ближе, чем мяч

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю прожуй (.. с детства).

    21.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Двоякое впечатление оставила эта игра...С одной стороны выиграли и заняли первое место в группе и это очень хорошо...Но с другой стороны игроки резерва, которым дали сегодня шанс проявить себя, сыграли прямо скажем неважнецки, только выход Кисляка, Облякова и Кругового поставил всё на свои места, то есть вывод какой из этого - скамейка у нас короткая, и это может сказаться рано или поздно...Ну и пару слов о судействе, точнее о вредосном влиянии таких "спецов" на ВАР как сегодня...Оба пеналя высосаны из пальца...И дело не в том, что это было против ЦСКА, так же ломают игру и других команд...Эти легковесные пенали уже задолбали всех..Надо наверное вообще отказаться от ВАР, который превратил футбол в балет! Тогда и не будет этого безобразия, которое уродует футбол...Всех с победой!

    21.10.2025

  • PILAD ЦВБП

    ....Таталаев...Ау-у-у ! ! !

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Игорян достоин играть ещё минимум 5 лет и побить рекорд Гретского!

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Дед, пшелнаИКС

    21.10.2025

  • ну я

    если бы в ваши ворота поставили любой из них ты бы первый кричал что судья три-два-рас:wink:

    21.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Матч в очередной раз подтвердил, что достойной скамейки у ЦСКА нет

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вратарь конечно самое слабо звено у ЦСКА! Я бы Игоря переподписал до 2030 года, чем этого неуверенного кузнечика!

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Далек ты от мало-мальского понимания футбола и еще дальше от понимания судейства футбольных матчей.

    21.10.2025

  • TokTram_

    Можно оспорить каждый момент. Не вижу смысла.

    21.10.2025

  • ну я

    Лука сейчас сильнее чем Вася в 25, и Леша всегда. Тороп похоже не контролирует нервы.И много косячит в игре ногами. Так что Игоряном ему не быть

    21.10.2025

  • ladafan

    ну тут как бы, с судейского решения, голы сегодня начались. А вот по пеналям, в обоих случаях касания ноги были и это факт, пусть вскользь, но были

    21.10.2025

  • igost

    Неровный матч. Слишком уж сырой второй состав. Вышла основа и задушила Акрон. Алеррандро лучший гол забил. Ну и Даня с его пасами очень крут. Что ж, выиграли - и на том молодцы.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Истинных цеэсковцев с победой! Победа в недо-кубке тоже в копилку родного ЦСКА. P.S. Несуразность введения суфлерской будки ВАР по всей своей идиотической сущности. Две левые точки нарисованы суфлёрами, без нарушения Правил игры в футбол.

    21.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Не досмотрел автор до конца ))

    21.10.2025

  • TokTram_

    Игра молодёжи показала, почему резервисты - именно резервисты. Отмечу чудо: у ЦСКА два гола забили форварды. Не помню, когда такое было в последний раз...

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Арерандро - всё минусее и минусее.... Даже Мусаев на его фоне - суперфорвард!!! Верните Алвеса! И да, кто решает?? Да Мотя! Лучший!!! Он в позорном матче с Локо был лучший!!! Круг - шикарен. Зениту спасибо за Кругового.

    21.10.2025

  • Олег Каноков

    Первый наш гол скорее левый,как и первая пенка Акрона,вторая была,имхо..Так-то неплохой матч.Замены Челестини всё расставили по своим местам.Всех наших с победой!

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    У Торопа есть нужные качества, как и у Лукина, но оба сырые пока, через пару лет - Игнашевич и Акинфеев)) (надеюсь! А без надежды - смысл болеть?) Березуцкие лет 5 первых косячили не по-децки... Да и Игнат, часто кошмарил в обароне.

    21.10.2025

  • TokTram_

    Не хочу новорить про судейство. Итак сейчас срач разведут. ЦСКА сыграл так, как надо было - забив столько,что любые судейские решения не влияли бы на исход.

    21.10.2025

  • КирпичИнвест

    Атака у армейцев - блеск, поэтому огрехи защиты были не так заметны, хотя два пеналя и привезли. Но для победы над Акроном и этого хватило. ЦСКА с победой!

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Всех Красно-синих - с победой, но вопросы остаются...

    21.10.2025

  • ну я

    Акрон поздно понял правильную тактику: Беншимолу надо добежать до штрафной и упасть... Удалось бы три раза была бы ничья, четыре победили бы... Позор судейского цеха, а Карась умер как судья два года назад

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    По мне - мяч точно ушел при первом голе ЦСКА (болельщик ЦСКА с детства). Что и подтвердила справедливость пеналем в наши ворота.

    21.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Акрон
    ФК ЦСКА (Москва)
