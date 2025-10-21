ЦСКА обыграл «Акрон» и стал победителем группы Кубка России, тольяттинцы вылетели из турнира

ЦСКА на своем поле одержал победу над «Акроном» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2. Победу армейцам принесли голы Артема Шуманского (45-я минута), Матвея Кисляка (78-я) и Алеррандро (82-я). Оба гола гостей с пенальти забил Беншимол на 65-й и 90+8-й минутах. ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C. «Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

Russpiel "По мнению членов комиссии, в моменте на 90+5-й минуте игры защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем." 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Вопрос в другом. Все видели что ушёл. Почему на ВАР пропустили?! Это же полный зашквар! Неужели взяточники на ВАРе?! 22.10.2025

Капитон Матроскин Ну ты то вроде адекватным всегда был, но один пеналь точно заслуженный был, а второй 50 на 50. Я как и ты с рождения за КССС, но я за честность и объективность. 22.10.2025

ladafan подумай на досуге о себе, прежде чем про других рассуждать. А в конкретном случае просто беда, если не понимаешь( именно не понимаешь, так как судя по всему не дано) элементарных правил футбола. 22.10.2025

ladafan слушай тормоз!!! там черным по белому написано, что не только от этого, а от действий обоих игроков. На что ты способен в этом диспуте, так это только выборочно ответ читать 22.10.2025

vladmad_75 Ехх, придется всё-таки со Спартаком играть. Ну да ладно. И так надежды на Акрон было мало ) 22.10.2025

Saiga-спринтер Кому дано видеть - тот видел, что мяч проекцией был в поле. Кому не дано даже смотреть - тому что-то мерещится якобы "четко видное". 22.10.2025

Saiga-спринтер Отнюдь не якобы "в пользу гола". А по первоначальному решению судьи матча. 22.10.2025

Alexey Tarasov ЦСКА с ПОБЕДОЙ. Но состав зимой-нужно укреплять-однозначно Владиславу-уверенности и быть поспокойнее-а то как-то тревожно за наши ворота Первый наш гол-50/50 имхо 22.10.2025

aug081266 Был один повтор из-за ворот на котором всё не так однозначно...А спорные моменты решаются в пользу гола... 22.10.2025

aug081266 Russpiel,меня больше позабавила его фраза в пользу Беншимола ,,ну ему же надо было куда-то поставить ногу"...Если уж ,,футбольные эксперты" несут такой бред то чего ждать от ladafanов?... 22.10.2025

aug081266 То есть,степень нарушения зависит от того ,,куда и как бежал игрок"?...И ты с такой идиотской демагогией учишь других правилам игры?...Всего хорошего,я уже убедился в бесполезности диспута... 22.10.2025

RSMsouth К ЗПРФ добавился КПРС . Карась - ну далее по схеме . Такое шоу с первой пенкой - как будто после пенки Ахмата в ворота Динамо решили кто легче поставит . ЦСКА молодцы , Дзюба - ну далее по схеме ) 22.10.2025

Alexey Ryabtsov После матча с локо всех стресс охватил! или тебя не охватил? не за ЦСКА? А что на ветке ЦСКА сидеть. 22.10.2025

Kirill Boglovsky Ну как бы там тоже вопросы есть - камеры вдоль по линии нам не показали, с экрана было ощущение, что мяч ушел. Но блин, техника с 1970-го уже должна бы шагнуть вперед! 22.10.2025

oiv1vio Так Спартак уже вышел в следующий круг и игра не имела значение. Где-то надо давать игровую практику тем, кто много сидит на лавке (особенно это касается вратарей). И ты путаешь дубль и игроков замены. Кто начинает матчи на лавке, это не дубль - они должны в любой момент быть готовы выйти в матче. Посмотри что будет в следующих играх - чем дальше клубы идут по сетке, тем важнее становятся матчи. 22.10.2025

SuperDennis Надоело, последний пост пишу. Спартак, сегодня. Илья Помазун Александр Джику (Кристофер Ву) Егор Гузиев Александр Добродицкий Наиль Умяров (Даниил Денисов) Кристофер Мартинс Игорь Дмитриев Илья Самошников Маркиньос (Даниил Хлусевич) Никита Массалыга Антон Заболотный .............. Ну, расскажи мне Массалыгу, Заболотного, Самошникова, Дмитриева, Хлусевича, Помазуна, а особенно про Добродицкого и Гузиева!!! 22.10.2025

oiv1vio Никакими дублёрами не играют. Если пару игроков отдыхают, или их выпускают на замену, это не дублёры. 22.10.2025

SuperDennis Так в кубке нет игр с сильными соперниками, все играют дублерами. Ростов даже прошлогодний финал пути регионов (выигранный, между прочим!) играл смешанным составом со Спартаком!!!! О чем ты вообще пишешь? 22.10.2025

oiv1vio Когда я говорил реклама, то и имел первые два пункта. А трансферы отдельной строкой это только продажа. А трансферы на покупку игроков это в строке зарплата. Первые два пункта это чистый доход. А вот что-бы продать игрока, в него нужно вложить кучу денег изначально и что будет на круг, тут уже хорошо если выйти в плюс. Но, вообще, разговор был о нужности ли не нужности игр с сильными соперниками. 22.10.2025

SuperDennis Вот тебе ответ, но чужими устами. Valekka несколько секунд назад Левый первый гол ЦСКА и,как компенсация - левый первый пенальти. 22.10.2025

Kirill Boglovsky Давненько не приходилось видеть такого цирка (с конями) с пенальти. Кажется, по нынешним правилам выдумывают пендали из чего угодно, но чтобы такие! 22.10.2025

SuperDennis там Спартак выиграл без Станковича...... Даааа? Правда? А кто же там у них на скамейке сидел весь матч с красной мордой? Судью не посылал, держался. Ты матч то смотрел, Афоня? 22.10.2025

oiv1vio Не пойму, ты к чему придираешься? К формату Кубка или к тому, что он не нужен? Или тебя ничего не устраивает и ничего не нужно? 22.10.2025

Олег Каноков Доходы от телевидения и продажи коммерческих прав на различных турнирах. Расходы составят чуть меньшую сумму - 64,2 миллиона. Отдельно отмечается, что в данный проект не включены возможные доходы и расходы на будущие трансферы. Полностью проект бюджета ПФК ЦСКА выглядит так: Доходы - 64 286 000 От ТВ и коммерческих прав в различных турнирах - 13 821 000 От спонсорства и рекламы - 23 251 000 От трансферов - 21 019 000 От коммерческой деятельности - 6 195 000 Расходы - 64 118 000 Зарплата и премии - 31 867 000 Налоги - 3 800 000 Расходы на участие в соревнованиях - 2 740 000 Организация тренировочного процесса - 4 631 000 Расходы на ДЮСШ - 3 044 000 Административные и коммерческие расходы - 1 850 000 Расходы на трансферы - 16 186 000 Профицит бюджета - 168 000 22.10.2025

SuperDennis ...............Просто изначально Кубок, как второй по рангу приз............. А почему он второй по значимости, кто так решил? Вот взять, например, Уэльс. У них никакого чемпионата в истории не было, профклубы играли в низших лигах Англии. А кубок был, его обладатель попадал в еврокубки. .......Сейчас довабавили группы, что-бы у клубов было столько же матчей, как до санкций........... У команд, не участвовавших в еврокубках, сколько матчей было? Зачем им этот кубок в его ныненшнем формате? Теперь в нем все номер отбывают, наигрывают дублеров и молодежь! Посмотри на состав Спартака и ЦСКА - сплошные дублеры и футболисты с недостатком практики! Завтра таким же составом будет Ростов играть с Пари НН. 22.10.2025

oiv1vio У тебя есть смета расходов и доходов хоть одного клуба? 22.10.2025

oiv1vio У вас есть калькуляция по доходам и расходам клубов? Нет. У меня тоже нет. Но, явно, что первая статья дохода это от рекламы. А перепродажа игроков, это как рулетка - то выиграешь, то проиграешь, так как если один игрок за сезон "выстрелит" и его продашь за большие деньги, то это уже хорошо. Вот, Кисляка хотят купить, но, ЦСКА не спешит продавать, так как если всех продать, то окажешься на дне. А ведь клубы постоянно покупают игроков, которые не оправдывают ожидания, то есть теряют деньги. 22.10.2025

SuperDennis Это не мизирные доходы, а основные. ........ Везде, кроме России. Ты как вчера родился. Или прикалываешься? 22.10.2025

Афоня Сорян, ребят, там Спартак выиграл без Станковича. Есть сопка? Хочу показать её Флику или Хаби Алонсо. 22.10.2025

Олег Каноков Основные доходы?Перечисленное вами-на семечки.Уж извините.Вливания владельцев,перепродажи игроков,вот основные доходы.Реклама-мизер,билеты-тем паче.) 22.10.2025

Valekka Левый первый гол ЦСКА и,как компенсация - левый первый пенальти.Игрой это действо назвать нельзя : резерв ты или нет,но деньги тебе платят,как профессиональному игроку высокого уровня.А игра ЦСКА до 70-й минуты-уровня заводской команды!!! Кисляк,Круговой,Обляков против вставшего Акрона-это круто,но Уставшие по сезону эти же лица от кого будут помощь получать? От Верде,Руиса ,Поповича и Вильягры?! 22.10.2025

ladafan а вот тут уже будет зависеть от игрового момента, как и куда бежал игрок с мячом, в какой момент была ного поставлена. Конкретно в этом моменте при поставленной ноге на газон , пенки бы не было. 22.10.2025

oiv1vio Это не мизирные доходы, а основные. По твоему получается, что можно играть без зрителей и рекламы и накакой разницы не будет. Вот это и есть махровый бред. 22.10.2025

oiv1vio Связь та, что Кубок это просто другое название и формат может быть любой. В России есть Чемпионат. Другое соревнование называют Кубком, что-бы отличать одно от другого. Просто изначально Кубок, как второй по рангу приз, разыгрывался на выбывание, так как два параллельных одинаковых по формату турнира смотрелось бы странно. Сейчас довабавили группы, что-бы у клубов было столько же матчей, как до санкций. И что ты так привязался к этим групам? Дальше будут игры уже на выбывание. 22.10.2025

Dolphin75 Поймал себя на мысли, что не хотелось бы видеть в составе Абдулкадырова и Торопа. Оба парня когда-то производили хорошее впечатление, но времена те давно прошли. Один пенальти привозит, другой пасы соперникам раздает. Пора заканчивать с этими экспериментами, они не удались. Оба 22.10.2025

Олег Каноков Целиком и полностью! 21.10.2025

aug081266 ladafan,а если игрок бежит с мячем а обороняющийся перед его ногой ставит ногу на газон и нападающий спотыкается и падает это уже не нарушение,так как НОГА НА ГАЗОНЕ?... 21.10.2025

SuperDennis А после матча с Локомотивом ты этот свой постулат писал или в запой с горя свалил? Видать, отпустило. 21.10.2025

Капитон Матроскин 2-1 справедливый счет, согласен?))) 21.10.2025

SuperDennis oiv1vio, какая связь с кубком России и какой смысл того, что ты написал? Ты меня всё больше разочаровываешь своими постами. 21.10.2025

Капитон Матроскин Второй пеналь точно был по теме., да и первый НАШ гол из-за лицевой.... Так что надо признавать ошибки не только в чужую сторону... По мне - 2-1 победили. 21.10.2025

SuperDennis Что за чушь? Просто махровый бред! Кто в РПЛ реально зарабатывает с проданных билетов и рекламы????? Назови хоть один клуб. Это мизерные доходы, их не хватит на з/п 5 игрокам из 50 в каждом клубе. Не считая самых разных других расходов. А про повышение мастерства в кубке, где все играют дублерами - это вообще смешно! 21.10.2025

Олег Каноков Ну дак а я о чём?) 21.10.2025

zg Надо все четко прописать и этому следовать,всего то!) 21.10.2025

Капитон Матроскин левый и был за левый гол. по мне все -често стало после 1-1) 21.10.2025

Капитон Матроскин Стоп, ты меня совсем сбил)))) первый пеналь я видел - он был справедливостью за наш гол из-за офсайда! 1-1 Второй гол на 96-й минуте? Ну считаю скорее был, чем не был... 21.10.2025

Олег Каноков Бывает.)Вот первый и был левый,имхо.Пересмотри.) 21.10.2025

Капитон Матроскин а, я как раз в туалет отходил))))) первый нам - не видел))) сорян)) 21.10.2025

Russpiel Там Карасёв высматривал. А ему надо было показать свою значимость - выдать что-то необычное, найти сантиметр. 21.10.2025

Alexey Ryabtsov ЦВБП!!!!!!!! 21.10.2025

Олег Каноков Вообще-то две.Счёт 3:2.) "Оба гола гостей с пенальти забил Беншимол на 65-й и 90+8-й минутах." 21.10.2025

oiv1vio Вот, все говорят "чемпионат мира по футболу", но официально он называется FIFA World Cup. Как видишь на самом деле это Кубок. Так что как организатор турнира считает, такой формат и выбирает. 21.10.2025

Капитон Матроскин Олегыч, ты аккуратнее там в Ниццах))) пенка была одна))) и та в наши ворота, и после финалього свистка)))))))))) 21.10.2025

Олег Каноков Две пенки было.Одна левая,вторая по-делу.имхо 21.10.2025

Капитон Матроскин Возможно я не весь матч смотрел, но пеналь видел лишь один) Зато поржал в исполнении нашего бывшего - Пенки Спартака - прям ржака .... 21.10.2025

ladafan первый пункт прям золото))) ты реально не догоняешь, если б это работало, то пенальти бы ВАЩЕ не было никогда, ну практически никогда. По второму пункту уже три раза отвечал, разница в том - у кого мяч, кто атакует 21.10.2025

Saiga-спринтер Пукальщик , ты на все 100 дилетант. Ушел бы подальше .. от футбола. 21.10.2025

oiv1vio "профессионал" сел в лужу 21.10.2025

Dolphin75 Какой частью тела ты понимаешь, что мяч проекцией в поле? 21.10.2025

Saiga-спринтер Отсудил далеко не одну сотню футбольных матчей. В прошлое воскресенье так-же. Поле и футбол вижу, а не смотрю со стороны, как дилетантики массовочные. 21.10.2025

Олег Каноков За первую.По мне-левую. 21.10.2025

SuperDennis Формула кубка, конечно, суперидиотская! Две команды могут встретиться друг с другом до 5 (!) раз. Два раза в группе. Потом два раза в пути РПЛ, а потом вылетевшая ранее из этой пары команда, продолжив выигрывать в пути регионов, может снова нарваться на ту же команду, допустим, победившую в финале пути РПЛ. Идиотизм! Кубок он для того и кубок, чтобы команды оттуда вылетали, а не играли друг с другом до одури! 21.10.2025

oiv1vio Играть с маститыми клубами это и повышение мастерства и дополнительный доход для куба за счёт проданных билетов и рекламы. А кто так не считает, тому лучше не играть в РПЛ, а где-нибудь во второй лиге. 21.10.2025

knight templar Все ОК. Заняли нужное место и вышли на дагов в плей-офф. А локо пусть поупирается с свинтаком. 21.10.2025

Капитон Матроскин Ты про финальную? ну, опять же, не соглашусь - 60% что за пенку.... Ну это имхо... 21.10.2025

Russpiel 1) действие уже без мяча, который вышел из игрового расстояния у нападающего 2) движение навстречу было у нападающего, и у защитника. Непонятно с чего один из них должен быть правее, не имея уже мяча под ногой. 21.10.2025

Dolphin75 Спирт, ты с вертолёта смотрел?) 21.10.2025

Saiga-спринтер Дилетантикам в массовочке талдычь. Не лезь на фиг - к профессионалу. 21.10.2025

Олег Каноков Прав на все 100,мяч ушёл.И нам потом левую пенку влепили. 21.10.2025

oiv1vio Это откуда такая аксиома взялась? Кто как считает правильным, тот такой формат и выбирает. Вот, все говорят "чемпионат мира по футболу", но официально он называется FIFA World Cup. Как видишь на самом деле это Кубок. 21.10.2025

ladafan да что ж ты долгий то такой)) один совершает действие с мячом, другой обороняется сыграв немного неаккуратно, все. Движение ноги было навстречу? было! Не успел ее на газон поставить - не успел! все 21.10.2025

Russpiel Выбрал - Беншимол неосторожно разворачивался уже без мяча и заехал ногой по ноге Виктора. Устроит? Коль обоюдное движение не видишь. 21.10.2025

Капитон Матроскин Олегыч, я не прав? Разве мяч не ушел?)) Просто после этого левого гола я сразу ждал ответку кармы, и она и прилетела... 21.10.2025

Saiga-спринтер Ты якобы увидел чего не было. Мяч проекцией был в поле. 21.10.2025

ladafan ну то есть решил до конца докопаться)))) Выбирай любой пункт из правил-------------- -удар или попытка ударить соперника ногой; - подножка или попытка сделать сопернику подножку; - прыжок на соперника; - атака соперника. 21.10.2025

Saiga-спринтер Потому, что нормальный Кубок проводится по кубковой системе, с выбыванием после каждого раунда Кубка. 21.10.2025

Олег Каноков Привет,Капитон!Всё лютуешь?) 21.10.2025

Russpiel в этих формулировках 'не успели оба' - движения ногами были одновременными навстречу друг другу. Обычный стык, каких сотни в играх. Может это нападающий 'задел', не приходило в голову? 21.10.2025

oiv1vio :face_with_raised_eyebrow:А почему "негр" это не толерантно? Всегда в России и во всём мире слово негр только обозначало человека негороидной рассы. Словосочетание "негроидная расса" никто не называет оскорблением и оно официальное. И вдруг в США негры решили, что слово негр это ругательство и теперь мы, в России, должны по ихним понятиям жить, управлять страной и даже говорить. 21.10.2025

SuperDennis oiv1vio, с этой формулой кубка вообще не понятно, по какой сетке выгоднее двигаться, чтобы выграть Кубок. Потому что в сетке регионов соперники проще. Ростов в прошлом году шел практически до конца в пути РПЛ, потратил кучу сил на игры с грандами, а стоило ли? 21.10.2025

Олег Каноков Ну,так-то я весьма не молод,это правило знаю.)Спасибо за напоминание.)+ 21.10.2025

ladafan да хоть на три метра))) ногой задел- задел! Не успел немного поставить - не успел. Все ведь элементарно 21.10.2025

Russpiel Ну, то есть правила, которое нарушил Виктор, нтак тут и не будет приведено. 21.10.2025

Капитон Матроскин Только я увидел, что мяч ушел за лицевую? Прям интересно... Я вот за ЦСКА, но мне не надо такое судейство!!! 21.10.2025

ladafan японский бок))) в футболе огромная разница между нога на газоне и в воздухе( хоть два см хоть 1,5))) В данном моменте - она находилась в воздухе. 21.10.2025

oiv1vio Кто хочет выиграть Кубок, да и вообще, кто считает себя топ-клубом, должен не высчитывать соперника, а выигрывать и играть на кого выходит. 21.10.2025

Xaris Мяч ушел,это было четко видно. Как можно было засчитывать гол? 21.10.2025

Инженер по охране труда Негр - это человек с черным цветом кожи не более того, и никаго оскорбительного подтекста! Не надо тут конспирологией заниматься! А пенали левые! Остаюсь при своем мнении! Подобные действия ВАР - дискредитация футбола как соревновательного процесса, это касается не только сегодняшней игры...Подобные вещи с засильем высосанных из пальца пеналей уже задолбали всех! Лучше вообще проводить игры без ВАР, скандалов точно меньше будет. 21.10.2025

oiv1vio Тогда везде, где есть группы, это ипнутые форматы. 21.10.2025

Russpiel мяч на метр вбок уже укатился. Беншимол задом махнул ногой на пустом месте, разворачиваясь. По амплитуде намного шире, чем Виктор, сделавший полушаг вперёд. Кто вызвал столкновение в ногах? А? 21.10.2025

ну я ты туда устраиваться ходил? почему не взяли? эталон вроде... 21.10.2025

Russpiel может всё же правило огласите? 21.10.2025

Олег Каноков Не читал,работал.)Так и есть. 21.10.2025

resifi Всех армейцев с победой!!! Коротко: резерва у нас нет, судейство просто клоунада! 21.10.2025

Игорь Г Такое впечатление, что на вар сидят пьяные судьи. Скоро будет не футбол, а пенальтибол. Не футболисты, а артисты. 21.10.2025

oiv1vio А почему недо-кубок? 21.10.2025

ladafan и тут правило есть- он совершал действие с мячом 21.10.2025

SuperDennis Я же это сегодня и написал..... /// SuperDennis 6 часов назад Тут ещё совсем не понятно, на кого нарваться Локо и армейцам хуже, на Спартак (съездить в другой район Москвы) или на Махачкалу (мало того, что соперник неприятный, так ещё перелет и игра на рыхлом кочковатом поле в Каспийске)... 21.10.2025

ladafan было там 2см до травы или нет. 21.10.2025

Инженер по охране труда Тем более, обратите внимание, нога игрока "Акрона" оказалась сверху на ступне Виктора! Фол в атаке тогда уж или обоюдка! 21.10.2025

Russpiel какие такие? 21.10.2025

Олег Каноков Так себе играть с ними...) 21.10.2025

ladafan так в том то и дело и это очень важно. Такие правила 21.10.2025

SuperDennis Для галочки. Ну такой ипанутый формат кубка, что поделаешь! 21.10.2025

Rudrik31 ну он вообще... про него и говорить нечего) 21.10.2025

Гончар Ты так не нервничай,спокойней надо.Да и не толерантен,что значит" негр".Тем более что я не болею за акрон,так что можешь показать их игрокам 10кк. 21.10.2025

Russpiel это не имеет значения, было там 2 см до травы, или уже на ней. Ноги надо куда-то ставить. Они и ставили. Это не нарушение ни с чьей стороны. 21.10.2025

Dolphin75 Наоборот, сегодня именно скамейка спасла матч)) 21.10.2025

Rudrik31 Сразу видно не смотрел игру!)) люди со скамейки вышли и сделали результат)))) 21.10.2025

SuperDennis Армейцев с выходом на Махачкалу! Заслужили, уверенная победа! 21.10.2025

ladafan пытаясь поставить! в момент столкновения они были не на газоне 21.10.2025

Инженер по охране труда Не было там оснований ни для одного из этих пеналей! А вот негру из "Акрона" за излишний "артистизм" надо было впаять две ЖК с переходом в удаление, чтобы впредь неповадно было такие подленькие приемчики использовать! "Спецам" на ВАР позор, гнать их в шею! 21.10.2025

igost Нет уж, пусть помучаются 21.10.2025

Russpiel Что там Лапочкин комментирует? И он судьёй был? Два игрока делают шаги, ставя ноги на газон, и слегка сталкиваются ими. Обычный момент. Почему один из них нарушитель? 21.10.2025

Dolphin75 Михал Михалыч наверняка на пресс-конференцию сходить очень хочет) 21.10.2025

Капитон Матроскин знаю я, спасибо. 21.10.2025

Стрелец 63 Ну, уж не бредятее вашего Спартаку, согласись. А так... С победой, конечно. Удачи! 21.10.2025

Инженер по охране труда Факт, к сожалению, очевидный! Дали шанс молодежи, а они пешком ходили, быстрей всех до выхода Кисляка, Облякова и Кругового двигался Мойзес! 21.10.2025

Капитон Матроскин ТокТраму - позор тебе, как фанату ЦСКА лайкать такое @мо, как "ну я", который пишет про то, что мы только на Карасе вылезаем, хотя сегодня явно первый гол был защитан ошибачно или по заказу (фу). 21.10.2025

Дмитрий Ушкачев Он сам хотел. Челюсть его встроил в схему, Богданыч такого не видел. Круг нашел своего тренера, возможно. Играет, а не лавку полирует. 21.10.2025

4rfv5tgb разве что личную стату набивать 21.10.2025

Дмитрий Ушкачев Акрон разгрузил историю. Не до КР. 21.10.2025

Инженер по охране труда Игру то смотрел? А может пять пеналей тебе надо? Или шесть? Оба левые! И негру вашему две ЖК с переходом в КК надо было дать за "страдания" на траве! 21.10.2025

Dolphin75 Локомотив и Балтика на поле могут не выходить. Зачем? 21.10.2025

4rfv5tgb ну Попович отметился голевым пасом, а Руис, Верде и Вильягра вообще ничего не показали 21.10.2025

Инженер по охране труда И два левых пеналя в одной игре в наши ворота, тоже впервые! Спартачи теперь удовлетворены наверное! 21.10.2025

diskmen У Алвеса травма 21.10.2025

ladafan да не, ты написал выше-а вот если б вам.... так вам уже было 21.10.2025

Гончар Пенальти все по делу,да и ещё один надо было поставить.Но судья судил в пользу цска. 21.10.2025

Як Цидрак По первому голу - мы никогда не узнаем, вышел мяч за линию или нет. По игре - второй состав даже не сырой, а чисто непонятно, как эти все Верде и Руисы у нас появились, ну и вишенка это тугая медленная телега под напутствием чучела тренера Спринта Вильягра, это капец какая жопа, а не футболист. Тяжко нам будет одной обоймой. 21.10.2025

ladafan еще вот забавный момент, пол матча комментаторы обсуждали, что при падении попал в бровь и никто ни разу упомянул, что в начале толкнул в спину 21.10.2025

ну я ааа, у нас теперь так судят? а если вдруг экс признает ошибку во втором круге, то пенальти на следующий сезон перенесут? 21.10.2025

aug081266 ВАР нужно отменять...Футбол превратился в игру ,,найди пенальти и позови главного к монитору"... Всех армейцев с победой.Основа у нас хорошая,резервисты никакие... 21.10.2025

Инженер по охране труда Вам два пеналя левых подарили, это то как? 21.10.2025

Гончар Так то сыграли вничью.Если бы не первый мяч забитый после того как вышел за пределы поля.Но на вар, ручной гинеровский карась. 21.10.2025

TokTram_ Достойных восьми-девяти одновременно - нет. Несыгранный состав. Но каждый способен войти в игру основы на замену - и не сломать игру. Вышли Круг, Кислый, Аллерандро, Ваня - но часть же молодых осталась и играли с ними вполне сильно. Вопрос сильных индивидуальностей. 21.10.2025

diskmen Только с выходом основных футболистов ЦСКА стал напоминать самого себя.Первый тайм напоминал непонимания, что делать и кому давать.Да,резерв у АРмейцев явно не тянет .Ждём Акинфеева и Мусаева.Тороп сегодня опять играл с ляпами. 21.10.2025

ladafan касание было? нога нападающего была ближе чем мяч? 21.10.2025

ladafan ну в чемпионате кстати левый пеналь вы уже нам забили, а в свои не получили. Сам эск признал))) 21.10.2025

ну я я всё уже сказал. это даже не легковесный пенальти - это бред 21.10.2025

ladafan зачем? нет! я говорю как есть,- это не очевидные пенальти, но касание было в обоих случаях. Вот сейчас Абдулкадыров говорит- Я в мяч сыграл!!! И ведь не важно, что через ногу, тут ведь элементарно, нога была к нему ближе, чем мяч 21.10.2025

Инженер по охране труда Ну что сказать, братья армейские болельщики...Двоякое впечатление оставила эта игра...С одной стороны выиграли и заняли первое место в группе и это очень хорошо...Но с другой стороны игроки резерва, которым дали сегодня шанс проявить себя, сыграли прямо скажем неважнецки, только выход Кисляка, Облякова и Кругового поставил всё на свои места, то есть вывод какой из этого - скамейка у нас короткая, и это может сказаться рано или поздно...Ну и пару слов о судействе, точнее о вредосном влиянии таких "спецов" на ВАР как сегодня...Оба пеналя высосаны из пальца...И дело не в том, что это было против ЦСКА, так же ломают игру и других команд...Эти легковесные пенали уже задолбали всех..Надо наверное вообще отказаться от ВАР, который превратил футбол в балет! Тогда и не будет этого безобразия, которое уродует футбол...Всех с победой! 21.10.2025

PILAD ЦВБП ....Таталаев...Ау-у-у ! ! ! 21.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Игорян достоин играть ещё минимум 5 лет и побить рекорд Гретского! 21.10.2025

ну я если бы в ваши ворота поставили любой из них ты бы первый кричал что судья три-два-рас:wink: 21.10.2025

4rfv5tgb Матч в очередной раз подтвердил, что достойной скамейки у ЦСКА нет 21.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Вратарь конечно самое слабо звено у ЦСКА! Я бы Игоря переподписал до 2030 года, чем этого неуверенного кузнечика! 21.10.2025

Saiga-спринтер Далек ты от мало-мальского понимания футбола и еще дальше от понимания судейства футбольных матчей. 21.10.2025

TokTram_ Можно оспорить каждый момент. Не вижу смысла. 21.10.2025

ну я Лука сейчас сильнее чем Вася в 25, и Леша всегда. Тороп похоже не контролирует нервы.И много косячит в игре ногами. Так что Игоряном ему не быть 21.10.2025

ladafan ну тут как бы, с судейского решения, голы сегодня начались. А вот по пеналям, в обоих случаях касания ноги были и это факт, пусть вскользь, но были 21.10.2025

igost Неровный матч. Слишком уж сырой второй состав. Вышла основа и задушила Акрон. Алеррандро лучший гол забил. Ну и Даня с его пасами очень крут. Что ж, выиграли - и на том молодцы. 21.10.2025

Saiga-спринтер Истинных цеэсковцев с победой! Победа в недо-кубке тоже в копилку родного ЦСКА. P.S. Несуразность введения суфлерской будки ВАР по всей своей идиотической сущности. Две левые точки нарисованы суфлёрами, без нарушения Правил игры в футбол. 21.10.2025

4rfv5tgb Не досмотрел автор до конца )) 21.10.2025

TokTram_ Игра молодёжи показала, почему резервисты - именно резервисты. Отмечу чудо: у ЦСКА два гола забили форварды. Не помню, когда такое было в последний раз... 21.10.2025

Капитон Матроскин Арерандро - всё минусее и минусее.... Даже Мусаев на его фоне - суперфорвард!!! Верните Алвеса! И да, кто решает?? Да Мотя! Лучший!!! Он в позорном матче с Локо был лучший!!! Круг - шикарен. Зениту спасибо за Кругового. 21.10.2025

Олег Каноков Первый наш гол скорее левый,как и первая пенка Акрона,вторая была,имхо..Так-то неплохой матч.Замены Челестини всё расставили по своим местам.Всех наших с победой! 21.10.2025

Капитон Матроскин У Торопа есть нужные качества, как и у Лукина, но оба сырые пока, через пару лет - Игнашевич и Акинфеев)) (надеюсь! А без надежды - смысл болеть?) Березуцкие лет 5 первых косячили не по-децки... Да и Игнат, часто кошмарил в обароне. 21.10.2025

TokTram_ Не хочу новорить про судейство. Итак сейчас срач разведут. ЦСКА сыграл так, как надо было - забив столько,что любые судейские решения не влияли бы на исход. 21.10.2025

КирпичИнвест Атака у армейцев - блеск, поэтому огрехи защиты были не так заметны, хотя два пеналя и привезли. Но для победы над Акроном и этого хватило. ЦСКА с победой! 21.10.2025

Капитон Матроскин Всех Красно-синих - с победой, но вопросы остаются... 21.10.2025

ну я Акрон поздно понял правильную тактику: Беншимолу надо добежать до штрафной и упасть... Удалось бы три раза была бы ничья, четыре победили бы... Позор судейского цеха, а Карась умер как судья два года назад 21.10.2025