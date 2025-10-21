Видео
21 октября, 21:19

ЦСКА — «Акрон»: Шуманский открыл счет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Проверка ВАР гола Артема Шуманского (ЦСКА) в матче с «Акроном».
Фото Скриншот трансляции

ЦСКА вышел вперед в матче против «Акрона» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 45-й минуте отличился Артем Шуманский. Проверку момента провел ВАР. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн трансляция матча пути РПЛ Кубка 21&nbsp;октября 2025 года.ЦСКА — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Акрон
11

  • Болельщик футбола.

    Комментаторы другой матч смотрят. Козлы бесят

    21.10.2025

  • Болельщик футбола.

    Судьи конечно полный отстой :thumbsdown:. Какие повторы нужны чтобы понять ,мяч ушёл.

    21.10.2025

  • Valekka

    Хоть и болею за ЦСКА-за засчитанный гол стыдно!Но у судей совесть-это последнее,что они берут на игру!!

    21.10.2025

  • Евгений Лашко

    ушел -пересек полностью.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Свою дилетанскую ахинейку размазывай в массовочке.

    21.10.2025

  • Брат

    Не хами! Ещё будет стоп-кадр фото и тогда придётся извиняться!

    21.10.2025

  • Zelenyj

    гвкгвкгвкгвк...

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Пенсне поправь .. мяч проекцией не вышел за лицевую линию. Гол случайный, но забит по Правилам игры в футбол.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Бестолковая игра молодежи ЦСКА завершилась голом из ничего. Что, само по себе, и неплохо.

    21.10.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Левая банка... Обидно

    21.10.2025

  • Брат

    Мяч был за линией! Судьи пробили очередное дно!

    21.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Акрон
    ФК ЦСКА (Москва)
