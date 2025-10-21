21 октября, 21:19
ЦСКА вышел вперед в матче против «Акрона» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.
На 45-й минуте отличился Артем Шуманский. Проверку момента провел ВАР. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Болельщик футбола.
Комментаторы другой матч смотрят. Козлы бесят
21.10.2025
Болельщик футбола.
Судьи конечно полный отстой :thumbsdown:. Какие повторы нужны чтобы понять ,мяч ушёл.
21.10.2025
Valekka
Хоть и болею за ЦСКА-за засчитанный гол стыдно!Но у судей совесть-это последнее,что они берут на игру!!
21.10.2025
Евгений Лашко
ушел -пересек полностью.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Свою дилетанскую ахинейку размазывай в массовочке.
21.10.2025
Брат
Не хами! Ещё будет стоп-кадр фото и тогда придётся извиняться!
21.10.2025
Zelenyj
гвкгвкгвкгвк...
21.10.2025
Saiga-спринтер
Пенсне поправь .. мяч проекцией не вышел за лицевую линию. Гол случайный, но забит по Правилам игры в футбол.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Бестолковая игра молодежи ЦСКА завершилась голом из ничего. Что, само по себе, и неплохо.
21.10.2025
Анкль Бэнксий_
Левая банка... Обидно
21.10.2025
Брат
Мяч был за линией! Судьи пробили очередное дно!
21.10.2025