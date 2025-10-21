ЦСКА — «Акрон»: Шуманский открыл счет

ЦСКА вышел вперед в матче против «Акрона» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. На 45-й минуте отличился Артем Шуманский. Проверку момента провел ВАР. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. ЦСКА — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

Болельщик футбола. Комментаторы другой матч смотрят. Козлы бесят 21.10.2025

Болельщик футбола. Судьи конечно полный отстой :thumbsdown:. Какие повторы нужны чтобы понять ,мяч ушёл. 21.10.2025

Valekka Хоть и болею за ЦСКА-за засчитанный гол стыдно!Но у судей совесть-это последнее,что они берут на игру!! 21.10.2025

Евгений Лашко ушел -пересек полностью. 21.10.2025

Saiga-спринтер Свою дилетанскую ахинейку размазывай в массовочке. 21.10.2025

Брат Не хами! Ещё будет стоп-кадр фото и тогда придётся извиняться! 21.10.2025

Zelenyj гвкгвкгвкгвк... 21.10.2025

Saiga-спринтер Пенсне поправь .. мяч проекцией не вышел за лицевую линию. Гол случайный, но забит по Правилам игры в футбол. 21.10.2025

Saiga-спринтер Бестолковая игра молодежи ЦСКА завершилась голом из ничего. Что, само по себе, и неплохо. 21.10.2025

Анкль Бэнксий_ Левая банка... Обидно 21.10.2025