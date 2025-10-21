ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Акроном» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Пополитов, Вильягра, Верде, Попович, Руис, Шуманский.

Запасные: Баровский, Бесаев, Лукин, Гайич, Рядно, Обляков, Кисляк, Глебов, Круговой, Кармо, Алеррандро.

«Акрон»: Тереховский, Роча, Агапов, Эсковаль, Савичев, Джурасович, Марадишвили, Лончар, Болдырев, Бакаев, Беншимол.

Запасные: Постриган, Гудиев, Фернандес, Неделчару, Бокоев, Базилевский, Пестряков, Хосонов, Кузьмин, Бистрович, Севикян, Джаковац.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.