21 октября, 22:49
ЦСКА дома переиграл «Акрон» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.
45-я минута. Артем Шуманский — 1:0
65-я минута. Беншимол, с пенальти — 1:1
78-я минута. Матвей Кисляк — 2:1
82-я минута. Алеррандро — 3:1
90+8-я минута. Беншимол, с пенальти — 3:2
ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.
«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
Archon
"Группового этапа кубка"..Прям,опупенное "достижение"..И 3-2 = это называется "разгромил"? Очень быстро поправили на "переиграл",что у приблудных "аффтырей" СЭ с головой и арифметикой?))
22.10.2025