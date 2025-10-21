ЦСКА — «Акрон»: видео голов

ЦСКА дома переиграл «Акрон» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

45-я минута. Артем Шуманский — 1:0

65-я минута. Беншимол, с пенальти — 1:1

78-я минута. Матвей Кисляк — 2:1

82-я минута. Алеррандро — 3:1

90+8-я минута. Беншимол, с пенальти — 3:2

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.