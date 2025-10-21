ЦСКА и «Акрон» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Время начала — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире матч «Балтика» и «Акрон» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.00 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и тольяттинцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Акрон» также можно в матч-центре на нашем сайте.

ЦСКА и «Акрон» выступают в группе D вместе с «Локомотивом» и «Балтикой». После 5 туров армейцы занимают первое место с 10 очками, тольяттинцы набрали 5 очков и идут четвертыми. Первый матч соперников в группе состоялся 12 августа и завершился победой «Акрона» в серии пенальти (1:1, 5:4).