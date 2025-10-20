ЦСКА и «Акрон» встретятся в матче группового этапа Кубка России

ЦСКА и «Акрон» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 21 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча москвичей и тольяттинцев. Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

Перед последним туром группового этапа Кубка России ЦСКА набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» набрал 5 очков и уступает идущей третьей «Балтике» по личным встречам.