ЦСКА на своем поле примет «Балтику» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России во вторник, 16 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Кубка России будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19:00 (мск).

Первая игра в рамках 1/2 финала Кубка России завершился победой армейцев со счетом 1:0. В текущем сезоне «Балтика» и ЦСКА играли друг против друга один раз. Очная встреча соперников прошла в сентябре 2023 года в Москве в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 туров. У «Балтики» в активе 20 баллов и 14-я позиция в чемпионате России.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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