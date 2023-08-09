Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в FONBET Кубке России

«Факел» в гостях обыграл ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Победу воронежцам принес дубль Максима Максимова. 27-летний нападающий ударом из-за штрафной открыл счет на 15-й минуте, а на 79-й удвоил преимущество своей команды, пробив головой после подачи с фланга.

Теперь в активе всех четырех команд группы А по 3 очка. Ранее во 2-м туре «Оренбург» обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» отправится в гости к «Оренбургу».