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Кубок России

Сегодня, 20:38

ЦСКА — «Факел»: видео голов

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ЦСКА в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграл «Факелу» (0:2).

Дублем в составе воронежской команды отметился форвард Максим Максимов.

При счете 0:0 за несколько минут до первого гола «Факела» нападающий армейцев Антон Заболотный не забил с линии вратарской.

Для команды Вадима Евсеева эта победа стала первой в сезоне после четырех поражений.

Теперь в группе А у всех четырех команд — ЦСКА, «Факела», «Сочи», «Оренбурга» — по 3 очка.

Следующие матчи Пути РПЛ пройдут в конце августа: 29-го в Воронеже сыграют «Факел» и «Оренбург», а 30-го «Сочи» примет ЦСКА.

15-я минута. Максимов — 0:1

79-я минута. Максимов — 0:2

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Факел

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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