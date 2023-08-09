ЦСКА — «Факел»: видео голов

ЦСКА в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграл «Факелу» (0:2).

Дублем в составе воронежской команды отметился форвард Максим Максимов.

При счете 0:0 за несколько минут до первого гола «Факела» нападающий армейцев Антон Заболотный не забил с линии вратарской.

Для команды Вадима Евсеева эта победа стала первой в сезоне после четырех поражений.

Теперь в группе А у всех четырех команд — ЦСКА, «Факела», «Сочи», «Оренбурга» — по 3 очка.

Следующие матчи Пути РПЛ пройдут в конце августа: 29-го в Воронеже сыграют «Факел» и «Оренбург», а 30-го «Сочи» примет ЦСКА.

15-я минута. Максимов — 0:1

79-я минута. Максимов — 0:2