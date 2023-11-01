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Сегодня, 09:35

ЦСКА или «Факел»: расклад группы Кубка России — что решится в 6-м туре

Кирилл Бурдаков
Статистик
Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Расклады в группе А FONBET Кубка России перед последним туром.

«Сочи» лишился шансов на попадание в путь РПЛ, но все еще может подвинуть «Факел» с третьего места, дающего право на выступление в пути регионов. «Барсам» хватит любой победы над конкурентом. При равенстве очков преимущество будет на их стороне в том числе и за счет успеха в первом круге — 3:1.

ЦСКА выйдет из группы вместе с «Оренбургом» при одном из этих условий:

— выиграет в очной встрече последнего тура. В случае победы в основное время ЦСКА выйдет с первого места, в случае успеха по пенальти — со второго;

— уступит «Оренбургу» в серии пенальти, а «Факел» не победит «Сочи» в основное время. При равенстве очков преимущество будет у воронежцев;

— уступит «Оренбургу», а «Факел» проиграет «Сочи». Черноморцы не обойдут ЦСКА из-за двух неудач в личных встречах.

И В ВП ПП П М О
1. Оренбург 5 3 1 0 1 5-7 11
2. ЦСКА 5 1 2 1 1 8-4 8
3. Факел 5 1 1 1 2 4-5 6
4. Сочи 5 1 0 2 2 5-6 5

Расписание заключительных матчей группы А:

1 ноября. «Сочи» — «Факел».

2 ноября. ЦСКА — «Оренбург».

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Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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