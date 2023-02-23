Судейство
Сегодня, 18:11
На 10-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» ошибся первый ассистент судьи Валерий Данченко, зафиксировавший положение «вне игры» у игрока красно-синих Мойзеса, открывшего счет.
К счастью для хозяев поля, на этой игре работают видеоассистенты Евгений Турбин, Антон Кобзев и Артур Федоров. Они провели проверку и определили, что в момент передачи Мойзес не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот находился краснодарец Кристиан Рамирес.
В итоге арбитр Павел Кукуян получил соответствующее сообщение из ВАР-центра и правильно засчитал взятие ворот.