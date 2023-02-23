0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 18:11

ЦСКА — «Краснодар»: гол армейцев засчитан правильно. ВАР исправил ошибку Данченко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».
Эпизод матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».
1/2
Telegram Дзен

На 10-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» ошибся первый ассистент судьи Валерий Данченко, зафиксировавший положение «вне игры» у игрока красно-синих Мойзеса, открывшего счет.

К счастью для хозяев поля, на этой игре работают видеоассистенты Евгений Турбин, Антон Кобзев и Артур Федоров. Они провели проверку и определили, что в момент передачи Мойзес не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот находился краснодарец Кристиан Рамирес.

В итоге арбитр Павел Кукуян получил соответствующее сообщение из ВАР-центра и правильно засчитал взятие ворот.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Газзаев о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Видно, что игроки соскучились! Получил удовольствие от матча»
Семак: «Ренану нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования»
Чалов забил гол в матче против «Краснодара»
Дмитрий Сычев: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»
Мостовой — о голевой Рассказова: «Просто ткнул мяч вперед, он не знал, что с ним делать»
Газзаев: «Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Ренану нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования»

Газзаев о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Видно, что игроки соскучились! Получил удовольствие от матча»