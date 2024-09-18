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Сегодня, 17:45

ЦСКА — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА примет «Краснодар» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В группе С красно-синие с пятью очками располагаются на втором месте. Клуб из Краснодара набрал девять баллов и возглавляет квартет.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)

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