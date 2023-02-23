ЦСКА — «Краснодар»: Чалов и Кордоба выйдут в стартовом составе, Алонсо, Кади и Мозес дебютируют за «быков»

Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов. Запасные: Тороп, Зделар, Арбузов, Носков, Лукин, Щенников, Глебов, Кисляк, Мухин, Ермаков, Ушаков, Заболотный. «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба. Запасные: Агкацев, Сорокин, Литвинов, Петров, Ахметов, Черников, Баньяц, Батчи, Жилкин, Олусегун, Кокшаров. Матч пройдет в Москве и начнется в 17:30 мск.