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Сегодня, 18:20

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Торон, Гайич, Роша, Мойзес, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Дивеев, Лукин, Набабкин, Щенников, Носков, Зделар, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Зотов, Витюгов, Бабкин, Иванисеня, Чирков, Зуев, Рахманович, Шитов.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:30 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью (2:2).

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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