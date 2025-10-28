ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча Кубка с «Акроном»

28 октября, 14:10
ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Акроном» (3:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
ЦСКА попросил комитет рассмотреть эпизод с неназначенным на 90+5-й минуте пенальти в ворота соперника.
Игра прошла 21 октября в Москве.
ЦСКА занял первое место в группе D, «Акрон» — последнее.
Petr Bitkin
Так держать, ващета :)
30.10.2025
ritenyto
Что такое "забанить"? Лишить права голоса. За что? Если не объясняется, то это - диктатура. Поздравляю соврамши! :( Например, сколько - безотносительно сего ресурса - банят в инете "свободные голоса"? Я ж не просто так запустил сию процедуру :) До всех касаемо :)
29.10.2025