ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча Кубка с «Акроном»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Акроном» (3:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЦСКА попросил комитет рассмотреть эпизод с неназначенным на 90+5-й минуте пенальти в ворота соперника.

Игра прошла 21 октября в Москве.

ЦСКА занял первое место в группе D, «Акрон» — последнее.