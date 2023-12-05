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Кубок России

Сегодня, 18:59

ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Мойзеса в матче FONBET Кубка России с «Ростовом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС.

Клуб попросил рассмотреть эпизод с прямой красной карточкой защитника Мойзеса. Бразилец ЦСКА был удален на 77-й минуте. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.

Также «Динамо» по итогам матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Зенитом» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть вторую желтую карточку полузащитнику Хорхе Карраскалю на 69-й минуте встречи.

Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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