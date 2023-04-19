ЦСКА — «Урал»: стартовые составы на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА огласил стартовый состав на первый матч финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Роша, Дивеев, Мойзес, Облаков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Чалов, Заболотный.

Состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Филипенко, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович, Сиссе, Влут.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Урал». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она начнется в 18.30.