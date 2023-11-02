ЦСКА на своем поле примет «Оренбург» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в четверг, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Оренбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляцию матча ЦСКА — «Оренбург» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» бесплатно. Начало эфира — в 18.00 мск.

Команда тренера Владимира Федотова располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А с 8 баллами. «Оренбург» Давида Деограсии занимает первое место с 11 очками.

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