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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Матч Кубка России ЦСКА — «Оренбург» начнется в 18.30 2-го ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Оренбург».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Оренбург» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в четверг, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Оренбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляцию матча ЦСКА — «Оренбург» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» бесплатно. Начало эфира — в 18.00 мск.

Команда тренера Владимира Федотова располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А с 8 баллами. «Оренбург» Давида Деограсии занимает первое место с 11 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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