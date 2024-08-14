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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Пари НН» в Кубке России 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Пари НН» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Пари НН» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Команда Марко Николича неудачно стартовала в Кубке страны: армейцы проиграли «Краснодару» (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода уступил «Ахмату» (1:4).

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
14 авг, 17:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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