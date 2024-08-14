ЦСКА сыграет с «Пари НН» в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи ЦСКА — «Пари НН» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Команда Марко Николича неудачно стартовала в Кубке страны: армейцы проиграли «Краснодару» (0:1). Клуб из Нижнего Новгорода уступил «Ахмату» (1:4).

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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