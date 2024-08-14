Матч ЦСКА — «Пари НН» начнется в 17:15 по московскому времени

ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», начало — в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

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27 июля команды встречались во 2-м туре чемпионата России. В этой игре победу с разгромным счетом одержал ЦСКА (3:0). В 1-м туре группового этапа Кубка ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» — «Ахмату» (1:4).