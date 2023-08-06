ЦСКА планирует организовать минуту молчания в память о Мандрыкине перед матчем с «Факелом»

ЦСКА собирается организовать минуту молчания перед матчем FONBET Кубка России против «Факела» в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине.

В воскресенье, 6 августа стало известно, что Мандрыкин умер в возрасте 41 года от сердечного приступа.

«Мы планируем начать матч с «Факелом» в Кубке России с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы красно-синих.

Мандрыкин завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Голкипер трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он играл за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Матч 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Факел» состоится в среду, 9 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 18.30 (мск).